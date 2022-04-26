Очерки с фронта: весна в Мариуполе — фоторепортаж
26 апреля 2022
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Природе нет дела до войны. Ей нет дела до горя и смерти, нет дела до стойкости и мужества, нет дела до политики и экономики.
В Мариуполь неумолимо приходит весна. Великолепие природы, пусть даже и прирученной, садово-парковой и дворовой природы, утешает и врачует даже, казалось бы, навсегда искалеченный город.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Памятник сталевару на въезде в Мариуполь
Никита Третьяков ИА REGNUM
Разрушенные дома в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Площадь Мира и Свободы в Мариуполе
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мурал «Милана» на стене 15-этажного дома по проспекту Мира
Никита Третьяков ИА REGNUM
Улица Мариуполя
Никита Третьяков ИА REGNUM
Горожане приводят улицы города в порядок
Никита Третьяков ИА REGNUM
Улица Мариуполя
Никита Третьяков ИА REGNUM
Осколок снаряда на улице Мариуполя
Акации и ивы, цветущая слива и тюльпаны — они как будто отвоёвывают территорию у гари, копоти, осколков снарядов и битого стекла. Зима — это всегда немножко смерть, весна — торжество жизни. В Мариуполь весна пришла как раз вовремя, как раз тогда, когда и у людей время ужаса и смерти сменилось порой трудной, но все же жизни. Жизни, которая обязательно снова расцветёт пышным цветом, дай только срок.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Никита Третьяков ИА REGNUM
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Никита Третьяков ИА REGNUM
Во дворе жилого дома
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариуполь