Природе нет дела до войны. Ей нет дела до горя и смерти, нет дела до стойкости и мужества, нет дела до политики и экономики.

В Мариуполь неумолимо приходит весна. Великолепие природы, пусть даже и прирученной, садово-парковой и дворовой природы, утешает и врачует даже, казалось бы, навсегда искалеченный город.

Никита Третьяков ИА REGNUM Памятник сталевару на въезде в Мариуполь

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенные дома в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Площадь Мира и Свободы в Мариуполе

Никита Третьяков ИА REGNUM Мурал «Милана» на стене 15-этажного дома по проспекту Мира

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Мариуполя

Никита Третьяков ИА REGNUM Горожане приводят улицы города в порядок

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Мариуполя

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

Акации и ивы, цветущая слива и тюльпаны — они как будто отвоёвывают территорию у гари, копоти, осколков снарядов и битого стекла. Зима — это всегда немножко смерть, весна — торжество жизни. В Мариуполь весна пришла как раз вовремя, как раз тогда, когда и у людей время ужаса и смерти сменилось порой трудной, но все же жизни. Жизни, которая обязательно снова расцветёт пышным цветом, дай только срок.

Никита Третьяков ИА REGNUM Во дворе жилого дома распустились тюльпаны

Никита Третьяков ИА REGNUM Во дворе жилого дома распустились тюльпаны

Никита Третьяков ИА REGNUM Во дворе жилого дома

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Никита Третьяков ИА REGNUM Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь