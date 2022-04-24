В ночь с 23 на 24 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе Южно-Сахалинска прошло праздничное пасхальное богослужение.

Николай Михальченко ИА REGNUM Храм Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Пасхальные богослужение и крестный ход совершил Высокопреосвященнейший Никанор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский. Традиционно службу посетили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители областного правительства, городской администрации и депутатского корпуса.

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Крестный ход

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

С праздником верующих горожан поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин:

«Друзья! Сегодня в дома всех православных южносахалинцев пришёл долгожданный праздник — Светлая Пасха! — обратился к горожанам мэр. — Этот день ежегодно мы ждём с особым трепетом. Пасха — отличный повод вспомнить наши традиции и собраться в кругу семьи. Желаю всем вам, дорогие друзья, счастья, крепкого здоровья, взаимной любви, семейного благополучия. С праздником!»

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Куличи

Николай Михальченко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска