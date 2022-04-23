Баскетбольный клуб УГМК у себя дома одержал победу над командой «Динамо» из Курска. Игра прошла в Верхней Пышме Свердловской области и завершилась счётом 71:63.

Речь идёт о втором финальном матче. По четвертям счёт составил 24:23, 16:15, 21:12 и 10:13.

Следующая игра состоится в Курске 26 апреля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Женский баскетбольный клуб УГМК

Алексей Колчин ИА REGNUM Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктория Завьялова

Алексей Колчин ИА REGNUM Анастасия Шилова

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер «Динамо» Курск Василий Карасёв

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Анастасия Косу

Алексей Колчин ИА REGNUM Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков

Алексей Колчин ИА REGNUM Анастасия Шилова

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктория Завьялова

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Мария Вадеева

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Анастасия Шилова

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Ксения Тихоненко

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков