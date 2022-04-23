Баскетбольный клуб УГМК обыграл курское «Динамо» — фоторепортаж
23 апреля 2022
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Баскетбольный клуб УГМК у себя дома одержал победу над командой «Динамо» из Курска. Игра прошла в Верхней Пышме Свердловской области и завершилась счётом 71:63.
Речь идёт о втором финальном матче. По четвертям счёт составил 24:23, 16:15, 21:12 и 10:13.
Следующая игра состоится в Курске 26 апреля.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женский баскетбольный клуб УГМК
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Виктория Завьялова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анастасия Шилова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер «Динамо» Курск Василий Карасёв
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анастасия Косу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анастасия Шилова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Виктория Завьялова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мария Вадеева
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анастасия Шилова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ксения Тихоненко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Финальная серия чемпионата России по женскому баскетболу. УГМК — Динамо (Курск)