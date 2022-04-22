В Санкт-Петербурге стартовал седьмой сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в этом году он начался уникальной экскурсией по историческому зданию Биржи на Стрелке Васильевского острова, которое уже много лет находится на реставрации и где в будущем разместится Музей геральдики Государственного Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Вилинбахов

«В экспозиции нового музейного комплекса будут представлены произведения живописи, графики, фарфора, серебра, предметы нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм», — рассказал заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического Совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция внутренних залов здании Биржи

По его словам, здание Биржи после окончания реставрации предоставит еще одну уникальную возможность – проведение в нём городских и государственных праздников. В Большом зале возможна организация торжественных церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, а также вручение государственных наград и принятие присяги военнослужащими.

«Большой зал должен быть живым, торжественным», — заметил Вилинбахов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные работы на крыши здания Биржи

Руководитель проекта реставрации здания Биржи Виталий Лисунов в свою очередь показал журналистам результаты работ по реставрации и приспособлению исторического здания для современного использования. По его словам, в архитектурном памятнике уже проведены работы по восстановлению фундаментов и укреплению грунтов.

Также отреставрирована кровельная система (с устройством временной кровли). Проведены работы по гидроизоляции западной и северной частей стилобата, частично выполнены работы на фасадах с южной, восточной и северной сторон здания. Помимо этого подготовлены для установки оконные блоки, исполненные по историческим образцам. Осуществлена расчистка и реставрация гранитных ступеней западной лестницы и гранитных блоков по периметру здания.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция внутренних залов здании Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Котельная здании Биржи

Лисунов уточнил, что следующим этапом будут работы с инженерными коммуникациями, замена перекрытий, внутренняя отделка. Кроме того, предполагается музеефицировать угольную котельную здания, а рядом с ней разместить современную газовую.

Дарья Драй ИА REGNUM Котельная здании Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Котельная здании Биржи

«Проект «Открытый город» уделяет особое внимание памятникам архитектуры, находящимся в процессе реставрации. Такое знаковое место, как здание Биржи, традиционно вызывает большой интерес у петербуржцев», — отметил заместитель председателя Совета Санкт‑Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи

По его словам, в новом сезоне проекта петербуржцев ждут 1 тысяча очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия, которые, благодаря поддержке правительства Петербурга, будут для горожан бесплатными.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на город с крыши здания Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на город с крыши здания Биржи