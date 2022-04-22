Реставраторы возвращают Петербургу величественное здание Биржи
В Санкт-Петербурге стартовал седьмой сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в этом году он начался уникальной экскурсией по историческому зданию Биржи на Стрелке Васильевского острова, которое уже много лет находится на реставрации и где в будущем разместится Музей геральдики Государственного Эрмитажа.
«В экспозиции нового музейного комплекса будут представлены произведения живописи, графики, фарфора, серебра, предметы нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм», — рассказал заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического Совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов.
По его словам, здание Биржи после окончания реставрации предоставит еще одну уникальную возможность – проведение в нём городских и государственных праздников. В Большом зале возможна организация торжественных церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, а также вручение государственных наград и принятие присяги военнослужащими.
«Большой зал должен быть живым, торжественным», — заметил Вилинбахов.
Руководитель проекта реставрации здания Биржи Виталий Лисунов в свою очередь показал журналистам результаты работ по реставрации и приспособлению исторического здания для современного использования. По его словам, в архитектурном памятнике уже проведены работы по восстановлению фундаментов и укреплению грунтов.
Также отреставрирована кровельная система (с устройством временной кровли). Проведены работы по гидроизоляции западной и северной частей стилобата, частично выполнены работы на фасадах с южной, восточной и северной сторон здания. Помимо этого подготовлены для установки оконные блоки, исполненные по историческим образцам. Осуществлена расчистка и реставрация гранитных ступеней западной лестницы и гранитных блоков по периметру здания.
Лисунов уточнил, что следующим этапом будут работы с инженерными коммуникациями, замена перекрытий, внутренняя отделка. Кроме того, предполагается музеефицировать угольную котельную здания, а рядом с ней разместить современную газовую.
«Проект «Открытый город» уделяет особое внимание памятникам архитектуры, находящимся в процессе реставрации. Такое знаковое место, как здание Биржи, традиционно вызывает большой интерес у петербуржцев», — отметил заместитель председателя Совета Санкт‑Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.
По его словам, в новом сезоне проекта петербуржцев ждут 1 тысяча очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия, которые, благодаря поддержке правительства Петербурга, будут для горожан бесплатными.
«Открытый город» — городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект реализуется с 2016 года СПб ГО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) совместно с КГИОП на средства субсидии из бюджета Санкт‑Петербурга.