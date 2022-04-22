В Санкт-Петербурге стартовал седьмой сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в этом году он начался уникальной экскурсией по историческому зданию Биржи на Стрелке Васильевского острова, которое уже много лет находится на реставрации и где в будущем разместится Музей геральдики Государственного Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM
Здание Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Георгий Вилинбахов

«В экспозиции нового музейного комплекса будут представлены произведения живописи, графики, фарфора, серебра, предметы нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм», — рассказал заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического Совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Здание Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Здание Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструкция внутренних залов здании Биржи

По его словам, здание Биржи после окончания реставрации предоставит еще одну уникальную возможность – проведение в нём городских и государственных праздников. В Большом зале возможна организация торжественных церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, а также вручение государственных наград и принятие присяги военнослужащими.

«Большой зал должен быть живым, торжественным», — заметил Вилинбахов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Строительные работы на крыши здания Биржи

Руководитель проекта реставрации здания Биржи Виталий Лисунов в свою очередь показал журналистам результаты работ по реставрации и приспособлению исторического здания для современного использования. По его словам, в архитектурном памятнике уже проведены работы по восстановлению фундаментов и укреплению грунтов.

Также отреставрирована кровельная система (с устройством временной кровли). Проведены работы по гидроизоляции западной и северной частей стилобата, частично выполнены работы на фасадах с южной, восточной и северной сторон здания. Помимо этого подготовлены для установки оконные блоки, исполненные по историческим образцам. Осуществлена расчистка и реставрация гранитных ступеней западной лестницы и гранитных блоков по периметру здания.

Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструкция внутренних залов здании Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Котельная здании Биржи

Лисунов уточнил, что следующим этапом будут работы с инженерными коммуникациями, замена перекрытий, внутренняя отделка. Кроме того, предполагается музеефицировать угольную котельную здания, а рядом с ней разместить современную газовую.

Дарья Драй ИА REGNUM
Котельная здании Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Котельная здании Биржи

«Проект «Открытый город» уделяет особое внимание памятникам архитектуры, находящимся в процессе реставрации. Такое знаковое место, как здание Биржи, традиционно вызывает большой интерес у петербуржцев», — отметил заместитель председателя Совета Санкт‑Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструкция скульптуры на крыши здания Биржи

По его словам, в новом сезоне проекта петербуржцев ждут 1 тысяча очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия, которые, благодаря поддержке правительства Петербурга, будут для горожан бесплатными.

Дарья Драй ИА REGNUM
Исаакиевский собор
Дарья Драй ИА REGNUM
Государственный Эрмитаж
Дарья Драй ИА REGNUM
Адмиралтейство
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид на город с крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид на город с крыши здания Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Адмиралтейство

«Открытый город» — городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект реализуется с 2016 года СПб ГО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) совместно с КГИОП на средства субсидии из бюджета Санкт‑Петербурга.