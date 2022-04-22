Ко Дню Победы и 80-летию окончания битвы за Москву Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» открыл мультимедийный выставочный проект «Чувство времени», в котором отражены события Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве и кино. На экспозиции представлены документальное кино, фотографии, графика — взгляд военных кинооператоров, фотографов и художников на события 1941–1945 годов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Зрители могут увидеть фильмы, отснятые на 35-мм пленке, и увидеть цифровые инсталляции на тему киноискусства. Организаторы предлагают почувствовать время и посмотреть на события прошлого столетия глазами тех, кто их фиксировал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кадр из фильма «Полевой хлебозавод». Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотография на выставке «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотография на выставке «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотография на выставке «Чувство времени»

Эпизоды военной жизни, запечатлённые очевидцами карандашом и акварелью, в рисунках перекликаются с фрагментами документального фильма «Хроники будней». Они также объединены в экспозиции с фотографиями. В четырех залах выставочного пространства можно увидеть отрывки уникальных кадров хроники о военном быте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

В последнем зале можно увидеть уже цветные кадры современного фильма «Первый Оскар» 2022 года режиссёра Сергея Мокрицкого. Кинокартина рассказывает о военных операторах, которые за рекордные сроки сняли документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» и в 1943 году получили первую в истории СССР награду за лучший документальный фильм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чувство времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM К. И. Финогенов. Орел. Один из первых подбитых Фердинандов. 1942

Наталья Стрельцова ИА REGNUM К. И. Финогенов. Сталинград. 1943

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ф. Н. Денисовский Пустнка после обстрла. 1943

Выставка проходит в выставочных залах «РОСИЗО» до 26 июня 2022 года в здании, расположенном в Петроверигском переулке, дом 4, стр. 1.