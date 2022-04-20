Для того чтобы люди могли приобрести освященные куличи прямо в магазинах, куличи освящаются непосредственно на предприятиях, занимающихся их производством. По сложившейся традиции накануне Пасхи настоятель храма пророка Ильи посёлка Кирова иерей Сергий Божко освятил куличи на ставропольском хлебном предприятии. Иерей Сергий Божко совершил благодарственный молебен и благословил сотрудников предприятия на предстоящие пасхальные хлопоты.

Александр Погожев ИА REGNUM Освящение пасхальных куличей

Александр Погожев ИА REGNUM Освящение пасхальных куличей

Александр Погожев ИА REGNUM Освящение пасхальных куличей

Пасха — самый главный праздник православных христиан, отмечает отец Сергий. На Страстной седмице (неделя перед Пасхой) христиане посещают богослужения в храмах, на которых последовательно вспоминают всю земную жизнь Иисуса Христа. Поэтому все благоговейно собираемся в храмах, несём куличи для освящения.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

«Пасха настоящая — это творожная масса в форме пирамиды. В неё добавляют сахар, сметану, изюм, сухофрукты, цукаты. И после освящения православные разговляются. Для освящения в храм можно приносить пасху, куличи, сало, яйца, хлеб, масло», — говорит отец Сергий.

Александр Погожев ИА REGNUM Отец Сергий Башко, настоятель храма пророка Ильи в посёлке Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Руки отца Сергия

В Великий четверг совершается литургия Василия Великого, которая вдвойне связана с Тайной вечерей. В этот день и в Страстную субботу православные верующие занимаются окрашиванием яиц и изготовлением куличей.

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление пасхальных куличей

Александр Погожев ИА REGNUM Работница пекарни

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление пасхальных куличей

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление пасхальных куличей

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление пасхальных куличей

Всего на пасхальной неделе ставропольские предприятия произведут более 100 тонн куличей. В производство включились многие профильные предприятия в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, других городах и селах. Стоимость среднего кулича составит около 100 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Савченко, директор предприятия «Хлебное»

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи