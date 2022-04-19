В России на фоне внешнего санкционного давления многие матери на различных форумах и в социальных сетях высказали опасения о возможных перебоях с поставками детского питания. Однако поставки детского питания не попадают под санкции. Более того, отечественные производители готовы подставить плечо, чтобы совместными усилиями справиться с вызовами времени.

Ставропольское предприятие «ДК-Продукт» специализируется на производстве гречневой, кукурузной, пшённой и овсяной муки для производства детского и диетического питания. Небольшой завод оснащен по последнему слову техники, что позволяет полностью контролировать качество выпускаемой продукции.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство по изготовлению злаковой основы для детского питания

Производство злаковой основы для детских каш было запущено в 2009 году. Специалисты проводят исследования на начальном этапе, чтобы исключить попадание заражённого зерна на производство. Поэтому исследования специалисты проводят непосредственно у поставщиков фактически по всей России, продолжается контроль качества и на самом предприятии.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники производства в цехе подработки зерна

Александр Погожев ИА REGNUM Работники производства в цехе подработки зерна

Предприятие ставит основной целью выпуск безопасного продукта для детей, поэтому придерживается всех мировых стандартов в области системы безопасности. Тщательный контроль производится на каждом этапе. Изготовленная партия муки также проходит процедуру лабораторных исследований (органолептические, физико-химические, микробиологические показатели), и только после этого продукция маркируется и отправляется заказчику.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Коллектив на производстве небольшой – 35 человек, все технологические процессы закрытого цикла, практически всё автоматизировано. На первом этапе производства идёт подработка и калибровка зерна, после чего его обеззараживают, шелушат, размалывают, и далее крупа упаковывается в фирменные мешки.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сырья для изготовления детского питания

«Можно сказать, что у нас полный цикл, потому что мы контролируем рост зерна от посева. Мы рекомендуем, советуем, какие сорта и гибриды стоит посеять. В процессе произрастания зерна мы так же посещаем на регулярной основе сельхозпроизводителей и контролируем процесс роста и созревания», — говорит заведующая лабораторией Ангелина Новрузова.

Александр Погожев ИА REGNUM Ангелина Новрузова, заведующая лабораторией

Александр Погожев ИА REGNUM Ангелина Новрузова, заведующая лабораторией

Конечные потребители продукции – компании, реализующие детское питание под маркой известных мировых брендов. Многие производители из США, Европы и Азии закупают сырьё у предприятия и после дополнительной переработки реализуют. Поэтому компания смело считает себя лидером по поставкам сырья для питания детей всего мира.

Александр Погожев ИА REGNUM Ангелина Новрузова, заведующая лабораторией

Александр Погожев ИА REGNUM Образцы сырья

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров злаковой основы

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование качественных параметров злаковой основы

Александр Погожев ИА REGNUM Образец для примера

Александр Погожев ИА REGNUM Образец для примера

Александр Погожев ИА REGNUM Образец для примера

«Производство детского питания никогда не должно останавливаться, потому что мы кормим самую беззащитную и уязвимую категорию населения», — отметила Новрузова.

Она обратила внимание на рост закупочных цен и стоимости перевозок, что отражается на поставках запасных частей к оборудованию. На производстве есть дорогие европейские станки, поэтому опасения касетльно их бесперебойной работы, конечно, есть. Однако сегодня в России налаживается пуск аналогов запасных частей, что гарантирует стабильную работу предприятия.