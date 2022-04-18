В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка, посвященная образам святых целителей в восточнохристианском искусстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Святые врачи» представляет образы святых, исцелявших больных как при помощи искусства врачевания, так и силой молитвы. Они не брали платы за лечение, за это получили наименование святые-бессеребреники. Посетители могут увидеть иконописные изображения, храмовые фрески, гравюры и произведения декоративно-прикладного искусства с XV по начало XX века.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

По словам куратора выставки Надежды Герасименко, кандидата искусствоведения, заведующей отделом хранения (научно-фондовым) ЦМиАР, идея создания проекта о святых врачах возникла еще в период первого локдауна в 2020 году:

«Человечество не раз переживало моменты эпидемий, молитва о здоровье своем и своих близких всегда была важна и носила особый характер. Духовный и эмоциональный опыт предшествующих поколений нашел выражение в православной иконописи и предметах церковно-прикладного искусства».

Василий Иванов ИА REGNUM Куратор выставки Надежда Викторовна Герасименко

Общая структура экспозиции включает два раздела. В одном подробно рассказывается о святых, которые были профессиональными врачами при жизни. По словам куратора выставки, этот лик святых включал около 13-14 имен, многие из них почитались парами. Наиболее прославленными врачами во всем христианском мире являются великомученик Пантелеймон и святые братья бессребреники Косма и Дамиан. К этому же лику святых относятся такие святые, как Аникита и Фотий, Кир и Иоанн, Сампсон Странноприимец, ставший основателем странноприимного дома, в котором принимались все больные и нуждающиеся в помощи.

Василий Иванов ИА REGNUM Архангел Михаил

Василий Иванов ИА REGNUM Руки великомученика Пантелеимона с ларцом врача

Василий Иванов ИА REGNUM Великомученик Пантелеимон

Василий Иванов ИА REGNUM Святые бессребреники Косма и Дамиан

Василий Иванов ИА REGNUM Преподобный Сампсон Странноприимец

Василий Иванов ИА REGNUM Бессребреники Косма и Дамиан, великомученик Пантелеимон, преподобный Агапит Печерский

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

Второй раздел выставки очень обширный и, если бы позволили размеры зала, мог быть еще более пространным. Он посвящен святым апостолам, святителям, преподобным, святым женам, к которым обращались с молитвами об исцелении, но которые не были врачами при жизни. У большинства святых в житиях содержится описание чудес, которые были совершены при жизни или происходили у их гробниц. Постепенно в русской церковной практике на основе как церковных преданий, так и фольклорных представлений, сформировались особые композиции — «каким святым каковые благодати исцеления от Бога даны».

Иконы на этот сюжет носили название «лечебники» или «целебники». Рядом с изображениями святых есть подписи, уточняющие, при какой болезни к кому из них обращаться за помощью. Например, святые Мина и Лаврентий помогали при болезни глаз. Великомученик Никита исцелял младенцев от родимца. К Иоанну Предтече, который нередко изображается со своей усеченной главой, обращались при головных болях. Архангел Михаил, преподобный Марон, Фотиния, кизические мученики помогали от трясовичной болезни или разного рода лихорадок. О помощи в родах просили святую Варвару и святую Екатерину.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент лечебника середины 19 века

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент лечебника с описанием того, отчего может исцелить изображенный святой

Василий Иванов ИА REGNUM Исцеление слепого

Василий Иванов ИА REGNUM Священномученик Власий Севастийский исцеляет отрока, подавившегося костью

Василий Иванов ИА REGNUM Великомученица Екатерина

Василий Иванов ИА REGNUM Великомученик Артемий и великомученица Варвара

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

Надежда Викторовна также рассказала о составе выставки:

«Большую часть произведений представляют иконы. Изображения святых также выполнены в технике гравюры, в эмалях, в резьбе по дереву и в медном литье. Наиболее древний памятник – Складень XV века из Третьяковской галереи. На выставке можно увидеть также вотивные подвесы в виде фигурок людей и животных, а также частей тела. Слово «вотив» означает «обет», эти привесы подвешивались к иконам в благодарность или в надежде на исцеление. Это явление существовало в основном в Греции и в католических странах Восточной Европы. На Руси они были распространены на Севере и западных регионах. Представленные привесы найдены в Клинцах Брянской области и в Архангельской области».

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Вотивные подвесы

Василий Иванов ИА REGNUM Вотивные подвесы

Василий Иванов ИА REGNUM Дароносица

Василий Иванов ИА REGNUM Иллюстрация к притче «Аптека Духовная». Бессребреники Косма и Дамиан

В создании выставки приняли участие крупнейшие музеи — Государственный Исторический музей, Третьяковская галерея, Сергиево-Посадский музей- заповедник. «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии также предоставил иконы для выставки. Среди частных музеев — собрание русских икон при Фонде Андрея Первозванного, частный Музей русской иконы на Гончарной улице, музей христианской культуры из Санкт-Петербурга. Также можно увидеть иконы из частных коллекций.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент храмовой росписи на сюжет «Лекарство Душевное»

Василий Иванов ИА REGNUM Усекновение главы великомученика Пантелеимона

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Отзыв от московских врачей

Выставка продлится до 29 мая. Для всех медицинских работников вход на выставку бесплатный в знак благодарности за самоотверженный труд в условиях пандемии.