Ставропольский край встретил 49 человек, в экстренном порядке эвакуированных из Луганска, Мариуполя, Бердянска и Каховки (Херсонская область). Мирным жителям — пожилым людям и женщинам с детьми — российские военнослужащие помогли добраться в Крым. В Невинномыск они прибыли поездом Симферополь – Кисловодск.

Александр Погожев ИА REGNUM Железнодорожный вокзал в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Железнодорожные пути на вокзале в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна автотранспорта для перевозки беженцев в пункт временного размещения

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры встречают поезд с беженцами

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры встречают поезд с беженцами

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры встречают поезд с беженцами

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Прибывшие на Ставрополье беженцы не скрывали слёз радости от того, что выжили в чудовищных условиях правления киевского режима. Всю необходимую помощь им оказали службы МЧС и скорой медицинской помощи, волонтёры.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры помогают донести к автобусу сумки

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры помогают донести к автобусу сумки

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

«Мы встретили первую организованную группу беженцев с Украины. Их 49 человек, в том числе 13 детей. Устроим их в пунктах временного размещения в селе Александровском и станице Григорополисской. В ПВР будут решены все жизненные вопросы людей, касающиеся зачисления детей в школы и детские сады, трудоустройства, бытовые и другие вопросы», — пояснила заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Немцева.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Владимировна Немцева, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Мирные жители Донбасса не могут подобрать слов, чтобы рассказать об ужасах пережитого. Все они искренне благодарят Вооружённые силы России, которые помогли им спастись. Они верят, что справедливость восторжествует и наступит долгожданный мир.

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача сухого пайка прибывшим беженцам

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«Россия нам помогала. Это честно, это правда. Мы смогли поспать только потому, что рядом были российские солдаты. Вот, кто сейчас там, спасибо огромное всем ребятам. Они нас ждали, во всём помогали, с гуманитарной помощью помогали. Российские военнослужащие и кормили нас. Такая неоценимая помощь. В России мы хотим жить и спокойно работать», — поделилась Светлана П.

«Нас вообще украинские власти бросили. Мы без еды были, голодные. Честно сказать, мы такое перенесли. Страх до сих пор перед глазами. Нацисты просто расстреливают детей, своих грабят, запугивают. Сколько горя наделали. Там такой нацизм был, страшно было идти по улице, чтобы не расстреляли. Там русских уже вообще не осталось, опасно было. Уже в семьях такое творилось… Им дали оружие. Обычно мы в подвалах сидели. Нацисты что хотели, то и делали. Мы с собой взяли, что успели схватить. Огромное спасибо российской армии, потому что они — наше спасение. Наконец-то Россия пришла!» — говорит она.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлана Брынкевич

Надежда Высоцкая приехала из Бердянска, где жизнь киевский режим фактически превратил в ад.

«Все банки прекратили работу. Пенсии, кому начислили, снять не смогли. Наличных не было. И начался голод. Особенно страдали пенсионеры. Спекуляция началась. Люди начали разбегаться. Местное население похабное. Я в 2014 году прибежала сюда в одних тапочках, а потом с Луганщины убежала в Бердянск. Укропы расстреливали целые семьи. На Луганщину возвращаться нет смысла. Потому что у нас там огромнейшая воронка на месте нашего дома. 14 семей рядом со мной — все пострадали, остались без крыши над головой. Когда вошли российские войска, в Бердянске стало тихо, мирно и спокойно. Теперь я хочу поехать к дочери в Москву», — призналась она.

Александр Погожев ИА REGNUM Надежда Высоцкая

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения

«Всё разбито, там нет ни связи, нет света, воды и газа. До прихода российской армии выехать возможности не было, со всех сторон не выпускали из города. Нам не объясняли почему. Не было информации никакой. Самолёты летали, с них бомбы летели», — вспоминает ещё одна жительница Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка из Донбасса и домашний питомец

В ближайшее время в Ставропольском крае ожидают мирных жителей Донбасса и Украины, для которых подготовлено девять пунктов временного размещения.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

В настоящее время на Ставрополье временный приют нашли около 580 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Практически все они размещены в семьях. Более 30 малышей определены в детские сады, около 170 ребят учатся в ставропольских школах.