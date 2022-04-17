Православные верующие сегодня, 17 апреля, отмечают один из главных христианских праздников — Вербное воскресенье. В соборе Святителя Николая Чудотворца в Евпатории прошёл традиционный молебен.

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Николаевский собор в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Николаевский собор в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Николаевский собор в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Николаевский собор в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный молебен

В главном соборе Евпатории собралось множество верующих — на молебен и освещение вербы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Николаевский собор в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании освящения верб

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании освящения верб

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании освящения верб

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании освящения верб

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Очередь выстроилась далеко за пределами храма. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, лица пришедших людей светились радостью и светом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи. Согласно Евангелию, Иисус Христос вместе с учениками направлялся из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим. Когда он въезжал в город, жители, узнав о чуде воскресения Лазаря, приветствовали Иисуса пальмовыми ветвями и хвалебной песней. В память об этом событии в христианских храмах в этот день принято освящать украшенные ветви деревьев. В России вместо пальмовых ветвей освящают ветки вербы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории

Александр Полегенько ИА REGNUM Вербное воскресенье в Евпатории