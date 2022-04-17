В Москве прошел ежегодный парад трамваев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году его посетило более 20 тысяч человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Парад трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Люди направляются в Депо имени Баумана

16 апреля депо имени Баумана открыло свои двери всем желающим. В честь 123-летия открытия первой трамвайной линии в Москве состоялся парад трамваев. По маршруту от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно проследовали восемь исторических составов, самому старому из которых 114 лет. Гости могли зайти в исторические составы и пройтись вдоль трамвайных путей.

Василий Иванов ИА REGNUM Музыканты проекта Музыка в метро

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный»

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Коломенский прицепной вагон

Василий Иванов ИА REGNUM Парад трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

«Впервые за три года в Москве прошел парад трамваев. Его посетили более 20 тысяч человек, и мы рады вернуть жителям города эту добрую традицию. Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу продолжать развивать этот вид транспорта, делать его удобным и безопасным. Для этого мы закупаем современные вагоны, улучшаем технологию проведения ремонта, обособляем пути и устанавливаем приподнятые платформы», — отметил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабина машиниста

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Кабина машиниста

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный»

Василий Иванов ИА REGNUM Моторный трамвайный вагон типа «Фонарный»

Василий Иванов ИА REGNUM В кабине машиниста моторного трамвайного вагона типа «Фонарный» 1907–1914 гг.

Василий Иванов ИА REGNUM На параде трамваев в Москве

Отметим, сегодня в столице на 38 маршрутах задействовано более 700 трамвайных вагонов.