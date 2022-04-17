В Государственном историческом музее открылась выставка «Россия. Дорогами цивилизации». Выставочный проект Исторического музея демонстрирует развитие человеческой цивилизации от древнейших времён до современности.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Экспозиция включает уникальные памятники из собрания ГИМ и позволяет по-иному взглянуть на сохранённое тысячелетиями культурное наследие
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Левыкин, директор ГИМ.
«Основная задача юбилейной выставки Исторического музея — представить в экспозиционном пространстве символы тысячелетней истории нашей страны, а также продемонстрировать связь России с основными цивилизационными центрами Евразии», — отметил директор музея Алексей Левыкин.
Выставку открывает зал, где точкой отсчета экспозиции стала витрина с ручным рубилом из древних времен истории человечества. При помощи орудий труда окружающий мир стали преобразовывать и создавать предметы, которые рассказывают о далекой эпохе жизни человека.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. Рубило. Индия. 600-300 млн лет назад
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Статуэтка женщины. Эпоха верхнего палеолита. 22 000 лет назад. Иркутская область, Стоянка Мальта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Маска Шамана. Сибирь. Конец XIX — начало XX века. Железо
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Череп быка. Кемеровская область. Поздний плейстоцен. Кость 50 000 — 40 000 лет назад
В зале античной цивилизации расположены предметы из истории будущей Европы. Благодаря греческому, а затем и римскому освоению Средиземноморского региона и расширению торговых связей появились языки международного общения — койне, были изобретены первые монеты из металла. В зале размещена модель трюма корабля с глиняными амфорами, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры. Здесь же расположен папирус эпохи эллинизма.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парковый светильник. Италия. I–II вв. Мрамор. Светильник выполнен в виде Силена с открытой пастью. Внизу баранья голова. По бокам — бараньи ноги. Вероятно, находился в саду знатного римлянина.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Чаша. Византия VI–VIII вв.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фриз с двумя павлинами. Италия. VI–VII вв. Мрамор
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Письмо II–III вв. Папирус и приказ 301 г.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Письмо Аврелия Максимиана к Аврелию Апиону. III век. Папи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хлудовская псалтырь. Византия, Константинополь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плита с рельефным изображением Марии Магдалины. X век
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стенка саркофага. Италия. IV в.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Терракотовые статуэтки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Статуя Афродиты, II век до н. э. Краснодарский край, Кепы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Статуя Афродиты II век до н. э. Краснодарский край, Кепы
Наследие Римской империи сменяет искусство Византии. В зале расположены церковные книги, православные иконы святых. Христианизация способствовала не только укреплению авторитета Древней Руси на международной арене, но и сыграла важную роль в развитии древнерусской культуры и искусства.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плита с изображением Георгия Победоносца
Экспозиция расположена по спирали. В тупиковом зале расположились предметы, связанные темой войны. Это различные памятники военной истории человечества. Среди них представлен стол с Тегеранской конференции, который призван напомнить о том, что только переговоры могут помочь преодолеть глубинные разногласия и принять важные решения, от которых зависят судьбы народов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Часть мебельного гарнитура, использовавшегося для переговоров в ходе Тегеранской конференции. Стол разобранный, круглый, со столешницей из четырех частей. СССР. Первая половина ХХ в.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шахматы. Китай. Последняя четверть XIX — нач. XX века. Дерево. 29 фигур в лакированном ящике-доске
Следующий зал выставки связан со сложением централизованных государств. Неотъемлемой частью этого процесса является законодательная деятельность, которая направлена на поддержание порядка внутри страны и дальнейшего развития общества.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рукопись романа Вальтера Скотта «Талисман»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посмертная маска Петра I
Экспозиция заканчивается темой, связанной с освоением космоса. Земной и небесный глобусы, а также мягкий скафандр, расположенный как бы в невесомости, в витрине, похожей на иллюминатор корабля, и другие предметы, связанные с темой.