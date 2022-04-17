В Государственном историческом музее открылась выставка «Россия. Дорогами цивилизации». Выставочный проект Исторического музея демонстрирует развитие человеческой цивилизации от древнейших времён до современности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Экспозиция включает уникальные памятники из собрания ГИМ и позволяет по-иному взглянуть на сохранённое тысячелетиями культурное наследие

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Левыкин, директор ГИМ.

«Основная задача юбилейной выставки Исторического музея — представить в экспозиционном пространстве символы тысячелетней истории нашей страны, а также продемонстрировать связь России с основными цивилизационными центрами Евразии», — отметил директор музея Алексей Левыкин.

Выставку открывает зал, где точкой отсчета экспозиции стала витрина с ручным рубилом из древних времен истории человечества. При помощи орудий труда окружающий мир стали преобразовывать и создавать предметы, которые рассказывают о далекой эпохе жизни человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. Рубило. Индия. 600-300 млн лет назад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Статуэтка женщины. Эпоха верхнего палеолита. 22 000 лет назад. Иркутская область, Стоянка Мальта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маска Шамана. Сибирь. Конец XIX — начало XX века. Железо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Череп быка. Кемеровская область. Поздний плейстоцен. Кость 50 000 — 40 000 лет назад

В зале античной цивилизации расположены предметы из истории будущей Европы. Благодаря греческому, а затем и римскому освоению Средиземноморского региона и расширению торговых связей появились языки международного общения — койне, были изобретены первые монеты из металла. В зале размещена модель трюма корабля с глиняными амфорами, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры. Здесь же расположен папирус эпохи эллинизма.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковый светильник. Италия. I–II вв. Мрамор. Светильник выполнен в виде Силена с открытой пастью. Внизу баранья голова. По бокам — бараньи ноги. Вероятно, находился в саду знатного римлянина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чаша. Византия VI–VIII вв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фриз с двумя павлинами. Италия. VI–VII вв. Мрамор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Письмо II–III вв. Папирус и приказ 301 г.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Письмо Аврелия Максимиана к Аврелию Апиону. III век. Папи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлудовская псалтырь. Византия, Константинополь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плита с рельефным изображением Марии Магдалины. X век

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стенка саркофага. Италия. IV в.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Терракотовые статуэтки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Статуя Афродиты, II век до н. э. Краснодарский край, Кепы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Статуя Афродиты II век до н. э. Краснодарский край, Кепы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гюбер Робер. Пейзаж с храмом и двумя скульптурами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джованни Баттиста Пиронези. Руины Акведука Нерона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тарные амфоры VI–I вв. до н. э.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наследие Римской империи сменяет искусство Византии. В зале расположены церковные книги, православные иконы святых. Христианизация способствовала не только укреплению авторитета Древней Руси на международной арене, но и сыграла важную роль в развитии древнерусской культуры и искусства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плита с изображением Георгия Победоносца

Экспозиция расположена по спирали. В тупиковом зале расположились предметы, связанные темой войны. Это различные памятники военной истории человечества. Среди них представлен стол с Тегеранской конференции, который призван напомнить о том, что только переговоры могут помочь преодолеть глубинные разногласия и принять важные решения, от которых зависят судьбы народов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часть мебельного гарнитура, использовавшегося для переговоров в ходе Тегеранской конференции. Стол разобранный, круглый, со столешницей из четырех частей. СССР. Первая половина ХХ в.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы. Китай. Последняя четверть XIX — нач. XX века. Дерево. 29 фигур в лакированном ящике-доске

Следующий зал выставки связан со сложением централизованных государств. Неотъемлемой частью этого процесса является законодательная деятельность, которая направлена на поддержание порядка внутри страны и дальнейшего развития общества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рукопись романа Вальтера Скотта «Талисман»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посмертная маска Петра I

Экспозиция заканчивается темой, связанной с освоением космоса. Земной и небесный глобусы, а также мягкий скафандр, расположенный как бы в невесомости, в витрине, похожей на иллюминатор корабля, и другие предметы, связанные с темой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. Россия. Дорогами цивилизации

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скафандр космический аварийно-спасательный «СоколоК1981»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга «Вселенная открытый океан» В. Николаева-Терешкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка в ГИМ. Стартовый ключ. СССР. 1980

Выставка «Россия. Дорогами цивилизации» проходит с 15 апреля по 15 августа 2022 года в Историческом музее в здании по адресу: площадь Революции д. 2/3.