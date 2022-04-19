В Третьяковской галерее проходит выставка «Лики модерна». Выставочный проект раскрывает грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на рубеж XIX–XX веков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Экспозиция включает в себя произведения живописи, скульптуры, а также рекламные плакаты и афиши. Это произведения талантливых мастеров начала прошлого столетия: Н. А. Андреева, К. Ф. Богаевского, Ф. В. Боткина, И. И. Бродского, А. Я. Головина, А. С. Голубкиной, В. И. Денисова, О. Л. Делла-Вос-Кардовской, С. Т. Коненкова, А. И. Савинова, Н. П. Ульянова. Выставка логически продолжает недавно завершившуюся выставку «Русский модерн: на пути к синтезу искусств», проходившую в зале Врубеля в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Делла Вос-Кардовская. Портрет А. А. Ахматовой. 1914

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Денисов. Ночь. 1901

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Утро. 1910

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Расцвет русского модерна пришелся на период между 1896 и 1914 годами. Стиль модерн в России явственнее всего проявился в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, в живописи — в особом жанре картины-панно, в скульптуре — в использовании новых материалов: дерева, гипса, терракоты, майолики. Модерн ярко выражен в графических работах, таких как афиша и рекламный плакат. Стиль получил широкое использование в фольклорных и исторических мотивах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Головин. Умбрийская долина. 1910-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор Надежда Мусянкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Делла Вос-Кардовская. Портрет Н. С. Гумилева. 1909

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Л. С. Бакст, И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, С. Ю. Судейкин и многие другие крупные, именитые художники привнесли в художественный язык плаката приемы станковой живописи, графики и театрально-декорационного искусства. Планомерное формирование массового вкуса осуществлялось через иллюстрации и приложения крупнейшего в России журнала «Нива», с которым сотрудничали И. С. Горюшкин-Сорокопудов, Д. Н. Кардовский, Е. П. Самокиш-Судковская и другие авторы. Афиши выставок, поэтических и музыкальных вечеров, театральных спектаклей показывают динамичность городской жизни эпохи Модерна.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Лики Модерна Сергей Судейкин. 1919

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Бакст. Афиша спектакля. Мученичество св. Себастьяна. 1911

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Бакст. Афиша спектакля. Мученичество св. Себастьяна. 1911

Выставка проходит с 15 апреля по 14 августа в Инженерном корпусе Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дом 12.