Предприятия Ставрополья, давно взявшие курс на импортозамещение, уверены, что смогут обеспечить население продовольствием. Так, СПК-колхоз «Полярная Звезда» — одно из динамично развивающихся предприятий агропромышленного сектора Ставропольского края. Люди работают на предприятии на постоянной основе, около 35 человек ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания принимала участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.

Александр Погожев ИА REGNUM Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский

Александр Погожев ИА REGNUM Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский

На предприятии сделали ставку на голштинскую породу — одну из самых известных в мире пород коров, которая отличается максимальными показателями удоев. В среднем за год одна корова дает 7300 килограммов молока. Первую партию 350 телок голштинской породы завезли из Тулы, Смоленска, Московской области. Теперь животноводческий комплекс «Полярная звезда» вмещает 1200 коров голштинской породы. Из них 473 головы дойного стада.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Корова голштинской породы

В 2020 году на предприятии был реализован проект «Модернизация молочно-товарной фермы на 600 голов», приобретено ещё 334 головы нетелей голштинской породы, создано 32 рабочих места.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники молочно-товарной фермы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Работники молочно-товарной фермы

В 2021 году на фуражную корову приходился надой 9300 литров, общий надой по колхозу составил 4200 тонн. В 2022 году предполагается довести надой на фуражную корову до 10 500 литров и поголовье дойного скота — до 490-500 коров.

«Благодаря программе, которая реализовывалась в Ставропольском крае, нам за покупку нетелей вернули около 40% затрат», — говорит руководитель предприятия Юрий Аверин.

Александр Погожев ИА REGNUM Юрий Иванович Аверин, председатель СПК-колхоза «Полярная звезда»

Молоко сдается на «Казьминский молочный комбинат», так как все хозяйства Кочубеевского района являются учредителями комбината. Сырое молоко только высшего сорта отправляется на переработку.

Ежедневный контроль осуществляется на всех этапах технологической цепочки — от обработки земли, кормопроизводства и кормления до процесса получения, хранения и сдачи молока на молкомбинат. Особый контроль качества осуществляется в процессе производства молочной продукции на самом комбинате. Современная лаборатория отслеживает состав круглосуточно.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Кошачий сон на соломе

Александр Погожев ИА REGNUM Работник убирает в коровнике

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник молочно-товарной фермы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

«Мы внедрили на предприятии поточно-цеховую технологию производства, при которой разделили молочно-товарную ферму на сектор производства молока, состоящий из трёх корпусов для размещения дойного стада и доильно-молочного блока, и сектор кормопроизводства, включающий в себя траншеи для хранения силоса и сенажа, склад концентрированных кормов и кормовых добавок», — отметил председатель СПК-колхоз «Полярная звезда» Кочубеевского округа Юрий Аверин.

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозтехника на территории фермы

Александр Погожев ИА REGNUM Молодняк на ферме

Александр Погожев ИА REGNUM Молодняк на ферме

Александр Погожев ИА REGNUM Отходы соломы собираются для переработки

К началу апреля производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края составило 76,7 тыс. тонн, что на 11,3% выше уровня 2021 года. Существенный вклад внес завод «Полярная звезда», выпустивший 26,4 тыс. тонн молока, что почти на треть выше показателя 2021 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский

Александр Погожев ИА REGNUM Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский