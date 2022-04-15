Севастополь простился с крейсером «Москва» — фоторепортаж
15 апреля 2022
/
Время чтения 1 мин
Севастополь простился с флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва». Церемония прощания состоялась 15 апреля у памятника в честь 300-летия Российского флота.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
На прощание с крейсером, который, без преувеличения, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, стал символом города, пришли десятки людей. Это прежде всего ветераны Черноморского флота, члены их семей и простые севастопольцы.
Участники прощания не скрывали своих эмоций, многие плакали.
К памятнику участники акции возложили цветы и венки — в память о крейсере «Москва».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь