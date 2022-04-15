Севастополь простился с флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва». Церемония прощания состоялась 15 апреля у памятника в честь 300-летия Российского флота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

На прощание с крейсером, который, без преувеличения, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, стал символом города, пришли десятки людей. Это прежде всего ветераны Черноморского флота, члены их семей и простые севастопольцы.

Участники прощания не скрывали своих эмоций, многие плакали.

К памятнику участники акции возложили цветы и венки — в память о крейсере «Москва».

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь