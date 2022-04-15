Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в седьмой встрече финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:0.
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дубль оформил нападающий ЦСКА Сергей Плотников (24-я и 38-я минуты) и Константин Окулов (59-я минута).
ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и пробился в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА В финале плей-офф КХЛ ЦСКА встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.
Игрок команды ЦСКА Богдан Киселевич
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов, игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Артем Сергеев
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов, игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Артем Сергеев
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Игрок команды ЦСКА Константин Окулов и игрок команды СКА Никита Гусев
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Богдан Киселевич
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды ЦСКА Владислав Каменев, вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Игроки ЦСКА радуются победе в матче плей-офф Кубка Гагарина с командой СКА
Игроки СКА и ЦСКА после матча плей-офф Кубка Гагарина
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и старший тренер СКА Валерий Брагин
СКА – ЦСКА. Матч седьмой – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
0:1 Плотников (Панкратов), 23:38
0:2 Плотников (Слепышев), 37:51
0:3 Окулов, 58:26 ПВ
Статистика матча:
Броски: 57-51
Броски в створ: 26-21
Вбрасывания: 21-30
Блокированные броски: 17-17
Силовые приемы: 15-12
Время в атаке: 14:59–11:12
Штраф: 12-16
Вратари: Юханссон – Федотов
Главные судьи: 30. Гашилов Виктор, 37. Оленин Константин
Линейные судьи: 56. Кучава Торнике, 84. Шалагин Никита