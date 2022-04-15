Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в седьмой встрече финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дубль оформил нападающий ЦСКА Сергей Плотников (24-я и 38-я минуты) и Константин Окулов (59-я минута).

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и пробился в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА В финале плей-офф КХЛ ЦСКА встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Богдан Киселевич

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов, игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Артем Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов, игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Артем Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Константин Окулов и игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Богдан Киселевич

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды ЦСКА Владислав Каменев, вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ЦСКА радуются победе в матче плей-офф Кубка Гагарина с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА и ЦСКА после матча плей-офф Кубка Гагарина

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и старший тренер СКА Валерий Брагин

СКА – ЦСКА. Матч седьмой – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 Плотников (Панкратов), 23:38

0:2 Плотников (Слепышев), 37:51

0:3 Окулов, 58:26 ПВ

Статистика матча:

Броски: 57-51

Броски в створ: 26-21

Вбрасывания: 21-30

Блокированные броски: 17-17

Силовые приемы: 15-12

Время в атаке: 14:59–11:12

Штраф: 12-16

Вратари: Юханссон – Федотов

Главные судьи: 30. Гашилов Виктор, 37. Оленин Константин

Линейные судьи: 56. Кучава Торнике, 84. Шалагин Никита