Большинство предприятий Ставропольского края взяли курс на импортозамещение ещё до 2014 года, когда были введены санкции со стороны западных стран, и начали выпускать отечественные аналоги импортной продукции, в том числе колбасы, стараясь переориентироваться на ингредиенты, упаковку и оболочку российских производителей.

Так, к примеру, компания «Орион» выпускает свою продукцию на протяжении 20 лет. В настоящее время выпускается около 300 ассортиментных позиций, что может удовлетворить вкус и спрос любой группы населения. Выпускаются все группы колбасных изделий: сосиски, сардельки, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы. Ежемесячно на предприятии изготавливают до 300 тонн продукции. Последние два года в цехах производят снековую продукцию, так называемые мясные чипсы, мини-колбаски. За их изготовление выступили потребители, и товар оказался востребованным.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха моет оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха моет оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха моет оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Колбасный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Колбасный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка сырья для изготовления колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка сырья для изготовления колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение колбасной оболочки

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение колбасной оболочки

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение колбасной оболочки

Александр Погожев ИА REGNUM Колбаса перед копчением

Александр Погожев ИА REGNUM Производство колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Производство колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция на этапе приготовления

Александр Погожев ИА REGNUM Стеллаж с продукцией перед копчением в колбасном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение колбасной оболочки

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение колбасной оболочки

«Многим зарубежным продуктам мы давно уже нашли замену. В частности, это добавки, вкусоароматические смеси, колбасная оболочка. В России есть предприятия, которые выпускают всё это. Мы сохраняем рабочие места, сдерживаем рост цен, несмотря на то, что всё дорожает. Строим краткосрочные планы, делаем новинки, продвигаем нашу продукцию на рынке», — поделился директор по технологическому развитию компании «Орион» Денис Бычихин.

Александр Погожев ИА REGNUM Денис Бычихин, директор по технологическому развитию компании «Орион»

Поставками сырья для компании занимаются производители мяса птицы, свинины, говядины из села Красная гвардия и города Невинномысск. В небольших количествах мясо поставляют предприятия Краснодарского края. Чтобы не терять вкусовых качеств, охлажденная продукция закупается ежедневно свежая.

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для разных видов колбасных изделий

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение колбасной оболочки

Александр Погожев ИА REGNUM Колбасный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сарделек

Александр Погожев ИА REGNUM Колбасный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Стеллаж с продукцией перед копчением в кобасном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сарделек

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Стеллаж с продукцией перед копчением в кобасном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Колбасный цех

«Вся продукция идет на отечественный рынок, для наших потребителей», — говорит Денис Бычихин.

Колбасы продаются в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской и Астраханской областях, республиках Северного Кавказа.

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильный шкаф

Александр Погожев ИА REGNUM Коптильный шкаф

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция фирмы «Орион»