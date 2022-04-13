В Севастополе полностью завершены работы по устранению последствий прорыва дамбы Тороповского водохранилища — таковы итоги командно-штабных учений, которые состоялись 13 апреля. Фоторепортаж о масштабной тренировке севастопольских оперативных служб ИА REGNUM предлагает своим читателям.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа штаба МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа штаба МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа штаба МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа штаба МЧС

Согласно легенде учений, в 06:00 13 апреля из-за обильных ливней произошёл прорыв дамбы Тороповского водохранилища и, как следствие, критическое наполнение реки Сухая. Подтопленными оказались территории населённых пунктов Черноречье и Хмельницкое.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие МЧС

В рамках учений было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, на которой обстановка была признана чрезвычайной ситуацией природного характера межмуниципального уровня. На место были направлены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по городу Севастополю и подвижный пункт управления, привлечены силы и средства подсистемы РСЧС. Был создан межведомственный оперативный штаб. Для мониторинга ситуации использовались беспилотные летательные аппараты МЧС России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи

Александр Полегенько ИА REGNUM Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи

Александр Полегенько ИА REGNUM Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи

В рамках учений отработали действия по помощи пострадавшему — водолазы МЧС России спасли человека, оказавшегося на глубине. Его доставили на берег при помощи плавсредства и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасатели откачивали воду с подтопленных территорий, а также провели эвакуацию жителей в безопасный район. Всего в зоне подтопления оказалось 263 частных подворья и школа. В пункте временного размещения «пострадавшим» предоставили горячее питьё и питание. Работу с эвакуируемыми вели психологи МЧС России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка русла реки

Между тем паводок «разрушил» частично 13 частных домовладений. Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя в рамках учений организовал работу по оказанию помощи гражданам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

Александр Полегенько ИА REGNUM Откачка воды и переброска

По итогам учений последствия ЧС были признаны ликвидированными, обошлось без жертв. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 1557 человек, 499 единиц техники, 46 плавсредств и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Конец учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Конец учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Конец учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Конец учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Конец учений