Митинг-концерт в поддержку специальной военной операции по денацификации Украины и защите Донбасса состоялся в Севастополе 13 апреля. На митинге побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Несмотря на дождливую погоду, у севастопольского дома пионеров собрались десятки горожан — школьники, ветераны боевых действий, работники местных предприятий. На митинге выступил председатель председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Участники акции вышли с транспарантами в поддержку действий российской армии — «Za Путина! Za Россию!», флагами ДНР и ЛНР. Перед участниками митинга выступили местные артисты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе