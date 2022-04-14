В Гостином дворе с 13 по 17 апреля под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры г. Москвы проходит ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва».

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

В этом году в ярмарке принимают участие около 100 российских галерей, формирующих широкий диапазон произведений. Вниманию посетителей ярмарки будут предложены произведения русских и европейских классиков, иконопись и барокко, резьба по кости и камню, стрит-арт, неорусская и готическая эклектика, модерн, импрессионизм и авангард, соцреализм, неофициальное и концептуальное искусство, современная и классическая фотография, коллекционный дизайн, современная скульптура, кинетическое и цифровое искусство.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Григория Златогорова

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд галереи «АртПорт» на ярмарке «Арт Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM На стенде галереи «Метрополитан»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд галереи «АртПорт» на ярмарке «Арт Москва»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд галереи ArmAntik на ярмарке «Арт Москва»

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

В разделе «Классическое искусство» приняли участие более 60 лучших антикварных галерей России. Среди выставляемых художников можно найти работы Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана и других мэтров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ли Чинчжу. Покидать

Александр Полегенько ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы Оли Кройтор

Александр Полегенько ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Алексея Дьякова со стенда галереи «Крокин». Seasons

Александр Полегенько ИА REGNUM На стенде галереи «11.12 Gallery»

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Андрея Колкутина со стенда галереи «Кино». Провинциальный мотив №2

На ярмарке присутствует отдельный ювелирный раздел, включающий в себя около 30 отечественных брендов.

Василий Иванов ИА REGNUM Серьги от Mousson Atelier

Должное внимание при подготовке общего выставочного корпуса было уделено разделу «Современное искусство», представленному такими известными галереями, как «Триумф», «Файн Арт», «Люмьер», Askeri и др. Всего в данном сегменте зрители смогут познакомиться с 40 галереями.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Даши Намдакова

Александр Полегенько ИА REGNUM На стенде галереи «Антиквариум»

Александр Полегенько ИА REGNUM На стенде галереи «Коплунова»

Александр Полегенько ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»

Александр Полегенько ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»