В Ставропольском крае повысились цены на хлеб — в среднем на 4 рубля за булку. Рост цены не сказался на производственном процессе, и в условиях внешнего санкционного давления на Россию предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края работают стабильно. В том, что торговые сети обеспечены всеми необходимыми продуктами питания и товарами, убедился корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сохраняем объемы производства, увеличиваем темпы отгрузок в оптовое звено, розничные сети с учетом повышенного спроса на товары. Предприятия обеспечены всем необходимым запасом для бесперебойной работы: сырьем, вспомогательными материалами. Запасы готовой продукции на складах составляют до 30 дней, торговые запасы в распределительных центрах крупных торговых сетей — до 200 дней», — сообщил глава комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края Денис Полюбин.

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат»

Одним из примеров грамотно выстроенной логистической цепочки в России и сотрудничества с отечественными производителями является ООО «Невинномысский хлебокомбинат». На предприятии развёрнуто пять основных производств. На мукомольном производстве используют пшеницу, которая выращена в Ставропольском крае. Пшеницу 3 класса заготавливают с повышенной клейковиной, не ниже 25%. Мука производится на комбинате только хлебопекарная: высший, 1 сорт и 2 сорт (для бородинского хлеба). Отруби для хлеба на производстве также свои.

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно для помола

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Мукомольный цех

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Мукомольный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник хлебокомбината за пультом оператора в мукомольном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Работник хлебокомбината за пультом оператора в мукомольном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Проверка качества помола

Александр Погожев ИА REGNUM Проверка качества помола

Александр Погожев ИА REGNUM Виброшкаф для просева муки на мукомольной линии

Александр Погожев ИА REGNUM Мешки с сырьем

Круглосуточно на предприятии работают две поточные линии. По производству пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, а также ржано-пшеничного хлеба массового производства. В булочном цехе изготавливаются батоны, зерновые хлеба, булочные изделия. Всего – 70 наименований. В сутки выпекают 21 тонну хлеба.

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат»

Александр Погожев ИА REGNUM Свежая выпечка

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят к отправке свежую выпечку

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят к отправке свежую выпечку

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят к отправке свежую выпечку

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят к отправке свежую выпечку

В кондитерском цехе на хлебокомбинате производят печенье, одобренное Московским научно-исследовательским институтом питания для детских садов и школ. Здесь же выпекают кексы, пряники, капкейки, торты, пирожные. Пекари успевают даже печь торты на заказ.

«Работают на заводе в основном ночью, чтобы к утру у людей был теплый, свежий хлеб. Рабочие места есть, люди нужны, но работа тяжелее, чем у менеджеров. Для работы у нас все есть. Мука в производстве наша, вода наша. Дрожи производятся в Воронеже. Соль, сахар — все российское. У нас 17 своих фирменных магазинов. Помимо Ставропольского края хлеб реализуем в Краснодарский край, Карачаево-Черкесию», — подчеркнул начальник производственной лаборатории Виктория Шевченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Виктория Шевченко, начальник производственной лаборатории

Чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, в России приостановлен экспорт зерновой продукции и сахара. Поэтому на данный момент для внутреннего потребления остается более полумиллиона тонн этой продукции, так как ранее такой объем продавали за рубеж.

«Федеральный центр также принял решение субсидировать булку хлеба из расчета 2,5 рублей на килограмм произведенного и реализованного в Ставропольском крае продукта. Эта поддержка позволит зафиксировать цену на социальную булку хлеба, начиная со второго квартала. Губернатор Владимир Владимиров дал поручение проработать возможность увеличения этой суммы до 5 рублей на килограмм продукции. В настоящее время такая возможность прорабатывается», — рассказал глава комитета.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник хлебокомбината контролирует процесс замеса теста

Александр Погожев ИА REGNUM Тестомес

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари во время работы на Невинномысском хлебокомбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари во время работы на Невинномысском хлебокомбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари во время работы на Невинномысском хлебокомбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари во время работы на Невинномысском хлебокомбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Виктория Шевченко, начальник производственной лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Производство хлебобулочных изделий на комбинате в г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник хлебокомбината

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник хлебокомбината выкатывает из печи стеллаж с готовой выпечкой

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник хлебокомбината складывает хлеб на лоток

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари дегустируют свежую выпечку

Российским регионам дополнительно выделено 25 млрд рублей на льготное кредитование предприятий, из которых Ставропольский край получил 800 млн рублей. Средства будут направлены на обеспечение уборки урожая. Правительство России планирует также направить 26 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий АПК.