По тропе Аликоновского ущелья

Город-курорт Кисловодск — город с богатой историей, окружённый впечатляющими природными красотами. Кисловодск расположен в северных предгорьях Большого Кавказа, в долине на высоте 750–1200 метров над уровнем моря. Густые леса, горы и реки создают тут уникальный микроклимат, очищают и наполняют воздух свежестью.

Денис Абрамов ИА REGNUM Аликоновское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Аликоновское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Аликоновское ущелье

Всего в нескольких километрах от Кисловодска находится Аликоновское ущелье — место, которое пользуется особой любовью и популярностью у туристов. Ущелье это получило своё название от небольшой горной реки Аликоновка. Свой исток река берёт с территории Карачаево-Черкесской Республики, длина реки — 26 км.

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошади пасутся у реки Аликоновка

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошади на реке Аликоновка

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Аликоновка

Денис Абрамов ИА REGNUM В реке обитает множество видов рыб

Денис Абрамов ИА REGNUM Тропа, проходящая вдоль ущелья, достаточно дикая

Денис Абрамов ИА REGNUM Часть маршрута можно проехать на внедорожнике

Денис Абрамов ИА REGNUM Либо проехать на велосипедах

Денис Абрамов ИА REGNUM Маршрут по Аликоновскому ущелью простирается на 7 км

Денис Абрамов ИА REGNUM На маршруте можно встретить множество животных

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошади

Денис Абрамов ИА REGNUM Орлан

В долине реки Аликоновка можно увидеть скалу, напоминающую древнюю крепость с зубчатыми башнями. Местные жители называют эту скалу «Замок коварства и любви». По легенде, молодой пастух по имени Али Конов и дочь богатого князя Даута влюбились друг в друга. Князь же был против этого союза. Тогда влюблённые решили, что лучше умереть, и задумали спрыгнуть со той самой скалы. Али Конов прыгнул первым, а Даута испугалась и не прыгнула.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Замок коварства и любви». Здесь располагается ресторанно-гостиничный комплекс

Денис Абрамов ИА REGNUM Туристы отдыхают после прохождения маршрута

Денис Абрамов ИА REGNUM Туристы в Аликоновском ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Сувенирные палатки

Скала «Замок» представляет собой образование из доломитизированного известняка — результат многолетнего разрушения горных пород. В районе скалы археологи открыли целую группу историко-культурных памятников и пришли к выводу, что в этом месте когда-то находились древние поселения и укрепления. Сейчас рядом со скалой располагается ресторанно-гостиничный комплекс.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тропа Аликоновского ущелья

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник партизанам-красоармейцам Катыхину и Вашкевичу

Денис Абрамов ИА REGNUM Пеший маршрут проходит вдоль реки Аликоновка

Денис Абрамов ИА REGNUM По тропе Аликоновского ущелья

Денис Абрамов ИА REGNUM По тропе Аликоновского ущелья

Денис Абрамов ИА REGNUM Первые цветы

Денис Абрамов ИА REGNUM Первые цветы

Денис Абрамов ИА REGNUM Первые цветы

Денис Абрамов ИА REGNUM Первые цветы

Денис Абрамов ИА REGNUM Аликоновское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Аликоновское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM По тропе Аликоновского ущелья

Выше по течению река образует группу из 5 водопадов, у каждого их которых есть свое название. Самый большой водопад — Медовый, высотой 18 метров, образован притоком Аликоновки — речкой Экчи-Баш. Местная легенда гласит, что в древности в скалах возле водопадов гнездились пчёлы и вода пахла мёдом, отчего это место и получило такое название.

Денис Абрамов ИА REGNUM Медовый водопад

Денис Абрамов ИА REGNUM У Медового водопада

Денис Абрамов ИА REGNUM Медовый водопад