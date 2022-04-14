По тропе Аликоновского ущелья

Город-курорт Кисловодск — город с богатой историей, окружённый впечатляющими природными красотами. Кисловодск расположен в северных предгорьях Большого Кавказа, в долине на высоте 750–1200 метров над уровнем моря. Густые леса, горы и реки создают тут уникальный микроклимат, очищают и наполняют воздух свежестью.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аликоновское ущелье

Всего в нескольких километрах от Кисловодска находится Аликоновское ущелье — место, которое пользуется особой любовью и популярностью у туристов. Ущелье это получило своё название от небольшой горной реки Аликоновка. Свой исток река берёт с территории Карачаево-Черкесской Республики, длина реки — 26 км.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Лошади пасутся у реки Аликоновка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лошади на реке Аликоновка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Аликоновка
Денис Абрамов ИА REGNUM
В реке обитает множество видов рыб
Денис Абрамов ИА REGNUM
Тропа, проходящая вдоль ущелья, достаточно дикая
Денис Абрамов ИА REGNUM
Часть маршрута можно проехать на внедорожнике
Денис Абрамов ИА REGNUM
Либо проехать на велосипедах
Денис Абрамов ИА REGNUM
Маршрут по Аликоновскому ущелью простирается на 7 км
Денис Абрамов ИА REGNUM
На маршруте можно встретить множество животных
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лошади
Денис Абрамов ИА REGNUM
Орлан

В долине реки Аликоновка можно увидеть скалу, напоминающую древнюю крепость с зубчатыми башнями. Местные жители называют эту скалу «Замок коварства и любви». По легенде, молодой пастух по имени Али Конов и дочь богатого князя Даута влюбились друг в друга. Князь же был против этого союза. Тогда влюблённые решили, что лучше умереть, и задумали спрыгнуть со той самой скалы. Али Конов прыгнул первым, а Даута испугалась и не прыгнула.

Денис Абрамов ИА REGNUM
«Замок коварства и любви». Здесь располагается ресторанно-гостиничный комплекс
Денис Абрамов ИА REGNUM
Туристы отдыхают после прохождения маршрута
Денис Абрамов ИА REGNUM
Туристы в Аликоновском ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Сувенирные палатки

Скала «Замок» представляет собой образование из доломитизированного известняка — результат многолетнего разрушения горных пород. В районе скалы археологи открыли целую группу историко-культурных памятников и пришли к выводу, что в этом месте когда-то находились древние поселения и укрепления. Сейчас рядом со скалой располагается ресторанно-гостиничный комплекс.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Тропа Аликоновского ущелья
Денис Абрамов ИА REGNUM
Памятник партизанам-красоармейцам Катыхину и Вашкевичу
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пеший маршрут проходит вдоль реки Аликоновка
Денис Абрамов ИА REGNUM
По тропе Аликоновского ущелья
Денис Абрамов ИА REGNUM
По тропе Аликоновского ущелья
Денис Абрамов ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
По тропе Аликоновского ущелья

Выше по течению река образует группу из 5 водопадов, у каждого их которых есть свое название. Самый большой водопад — Медовый, высотой 18 метров, образован притоком Аликоновки — речкой Экчи-Баш. Местная легенда гласит, что в древности в скалах возле водопадов гнездились пчёлы и вода пахла мёдом, отчего это место и получило такое название.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Медовый водопад
Денис Абрамов ИА REGNUM
У Медового водопада
Денис Абрамов ИА REGNUM
Медовый водопад
Денис Абрамов ИА REGNUM
Медовый водопад