День космонавтики масштабно отметили в Международном детском центре «Артек» 12 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Тематический день, посвящённый годовщине первого полёта человека в космос, начался в «Артеке» с торжественного открытия смены.

Артековцы побывали на «гагаринском» уроке «Космос — это мы», а также посетили первый в стране музей «Космос», основанный в 1967 году. С инициативой создания музея во время посещения «Артека» в 1961 и в 1965 годах выступил первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Юрий Гагарин в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Юрий Гагарин в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Юрий Гагарин в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Юрий Гагарин в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Юрий Гагарин в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Космос» в Артеке

Центральным событием дня стал «Всероссийский космический диктант». «Артек» стал крупнейшей в стране площадкой диктанта — в нём приняли участие более 2,5 тыс. школьников.

«Артек» в числе других площадок в формате телемоста подключился к главной площадке проведения диктанта — центру «Космонавтика и авиация» на базе КП «ВДНХ».

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в здании Суук-Су

Отметим, что «Космический диктант» впервые состоялся в 2019 году, автором проекта стал летчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин. Цель проекта — популяризация и сохранение достижений отечественной космонавтики.

В рамках диктанта его участники ответили на разнообразные вопросы, посвящённые становлению отечественной космонавтики и космосу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в школе «Артека»

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в школе «Артека»

Александр Полегенько ИА REGNUM Диктант в школе «Артека»