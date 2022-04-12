Мы с фотокорреспондентом затрудняемся сказать, можно ли считать Ивановскую горку одним из тех холмов, на которых возводилась изначальная Москва. Однако покажем ее ныне подвергаемый варварскому редевелопменту кусочек. У защитников Ивановской горки появилась возможность попасть в обычно недоступные места, чтобы с высоты птичьего полета обозреть и сфотографировать знаменитую Хохловку. На экскурсию любезно пригласили ИА REGNUM — мы с удовольствием откликнулись на приглашение

Василий Иванов ИА REGNUM Воскресные «Хохловские стояния». Акция против застройки Ивановской горки

Василий Иванов ИА REGNUM Воскресные «Хохловские стояния»

Василий Иванов ИА REGNUM Воскресные «Хохловские стояния»

Василий Иванов ИА REGNUM Воскресные Хохловские стояния

Историки расходятся во мнении, какие же из холмов, на которых построен наш город, считать основными. В разное время как поиском холмов, так и зарождением легенды о них занимались знаменитейшие люди своего времени и последующих эпох. Так Михаил Ломоносов в XVIII искал истоки зарождения легенды. В следующем веке уже сами холмы считали и спорили об этом московский историк Михаил Погодин, москвовед Иван Снегирёв, востоковед Юлиан Сенковский и многие другие. Определенно можно сказать о том, что выражение «Москва стоит на семи холмах», по аналогии с холмами Рима, возникло в начале XVI века, когда была сформулирована религиозно-историософская и политическая концепция «Москва — Третий Рим»

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на стройплощадку в районе Ивановской горки

Свое название этот район получил от одного из старейших в столице — Ивановского монастыря. Монастырь отличался суровым уставом, а поскольку в те далекие времена культовые учреждения выполняли также функцию исправительных учреждений, то, говоря современным языком, здесь отбывали наказание многие знатные узницы. В разное время здесь содержались вторая жена Ивана Грозного Феодосия Михайловна Соловая, якобы тут нашла последний приют и его первая супруга Евдокия Сабурова. Какое-то время в Ивановском монастыре пребывала Марья Петровна Шуйская. Здесь провела 11 лет в погребе и 22 года в специальной клетке, пристроенной к собору, на виду у всех прихожан «мучительница и душегубица» Салтычиха. Но самая таинственная история окружает инокиню Досифею — в миру княжну Тараканову

Василий Иванов ИА REGNUM Даниловская аллейка

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на стройплощадку со стороны Даниловской аллейки

Василий Иванов ИА REGNUM Стройплощадка

Шли века, и не сказать, чтобы смягчались общественные нравы, впереди были и нашествие Наполеона, и революции, и постреволюционные события, но точно менялся облик района. Потом появилась Церковь Святой Троицы в Хохлах, упоминания о ней находятся в исторических документах с первой половины XVII столетия, а к концу столетия возвели палаты известного дипломата Петровского времени дьяка Украинцева. Впоследствии дом принадлежал Голицыным, а в 1770 году в нем был размещен Московский архив коллегии иностранных дел

Василий Иванов ИА REGNUM Палаты думного дьяка Украинцева

Позднее архив переехал, а в палатах Украинцева обустроили классы для созданной к тому времени консерватории, но уже в 1882 году владение выкупил Петр Иванович Юргенсон, и открыл здесь нотопечатню. История нотопечатни Юргенсона неразрывно связана с именем Петра Ильича Чайковского. Он неоднократно бывал здесь, и для него даже был построен специальный флигель

Василий Иванов ИА REGNUM Внутренний двор палат Украинцева

В 1895 году Юргенсон по соседству с древними палатами выстроил по проекту архитектора Ивана Александровича Клименко трехэтажный производственный корпус. Интересно, что в этот же период построили дом для родного сына нотоиздателя в Колпачном переулке, 9. Тут же в Колпачном проживал его зять — ученый-офтальмолог Константин Владимирович Снегирев. Примечательно, что у него лечил глаза маленький Михаил Шолохов, которому разбитый по всем стандартам времени садик не понравился

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на особняк Г. П. Юргенсона с колокольни храма Живоначальной Троицы в Хохловском переулке

Василий Иванов ИА REGNUM Здание в Подколпачном переулке

Москва в начале XX столетия в результате вызванных революцией и Гражданской войной тектонических сдвигов оказалась значительно перенаселена. В семьях новых насельников рождались дети, им нужно было где-то учиться, так в 1939 году, по словам Шолохова, в «стриженом садике» появилась современная школа. В 1966 году в здание школы въехал Институт международного рабочего движения (ИМРД)

Василий Иванов ИА REGNUM Воскресные Хохловские стояния

К сожалению, здание ИМРД в советское время не внесли в перечень памятников государственного значения, оно тем не менее является объектом историко-градостроительной среды и входит в охранную зону расположенных здесь объектов культурного наследия. Теперь его благодаря стараниям московских властей и компании «Деловой мир» не стало. Но это совсем другая история.