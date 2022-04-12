К 1160-летию зарождения российской государственности в Москве в Старом Английском дворе открылась выставка «Щит России».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Здание Старого Английского двора в парке «Зарядье»

Необыкновенно богата Русская земля на уникальные исторические находки, подтверждающие былинные рассказы или летописные легенды. 25 августа 2021 года пресс-служба Новгородского музея-заповедника сообщила о находке, датируемой второй половиной IX века. В Великом Новгороде специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили конструкцию из длинных дубовых бревен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кураторы выставки «Щит России» Евгений Авдеенко и Андрей Иванов

Чуть больше полугода назад учеными было сделано предположение, что почти нетронутое временем основание деревянной крепости относится к периоду правления легендарного князя Рюрика. А недавно дендрохронологические исследования спилов тех самых дубовых бревен подтвердили датировку — 862 год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России». Куратор Евгений Авдеенко

«Главный экспонат выставки «Щит России» — спил дуба из основания Рюрикова городища — это точка прямого и обратного отсчета. От его порубочной даты в 862 году исчисляется история государства Российского, однако годичные кольца дерева позволяют погрузиться в историю вплоть до 710 года, когда наш дуб пророс из жёлудя первым робким ростком… Таким образом, мы совершаем временной вираж и захватываем такие события, как принятие иудаизма Хазарским каганатом, битва при Пуатье, событие Мияке (вспышка солнечной активности, проявившаяся в повышенной в 20 раз от нормы концентрации С-14 (углерода-14) в кольце 774 года), Седьмой вселенский собор 787 года, провозглашение Карла Великого императором Запада, основание Кхмерской империи и поход русов на Константинополь», — рассказал куратор выставки Евгений Авдеенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Построение абсолютных шкал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дендрохронология

Кураторы-историки парка «Зарядье», которые находятся в постоянном поиске артефактов, привезли спил одного из древних дубов в белокаменный подклет Старого Английского двора. Именно спил дуба из основания Рюрикова городища с его годичными слоями позволил кураторской мысли проникнуть в глубь веков и создать выставку о вневременных символах нашей страны. Кураторами проекта стали Евгений Авдеенко, Андрей Иванов, Никита Лукинский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия времени. Крепости России. Куратор Евгений Авдеенко

Наше государство с самого начала создавало систему застав, приграничных крепостей и засечных черт, полагая своей основной целью защиту русского народа и союзников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России»

«Любому народу нужны символы, в которых концентрируются смыслы его истории, судьбы и предназначения», — говорит куратор выставки Андрей Иванов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России»

«В 2021 году жизнь подкинула компактный осязаемый символ начала русской государственности — основание крепости. Из «Повести временных лет» мы знаем, что 862 год, которым датируется находка, — год призвания на Русь военачальника варягов по имени Рюрик. Важность находки в том, что до нее события вокруг Рюрика считались полулегендарными. Много спорили, был ли такой персонаж вообще. Место, где нашли наши бревна, называлось условно «Рюриковым городищем», но доказательств связи с реальным Рюриком не было. Теперь ясно: «Повесть временных лет» не обманула, Рюрик реален. А в начале Руси была крепость».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России»

Выставка «Щит России» в мультимедийной части экспозиции показывает традиционную оборонительную архитектуру и связанную с ней систему культурных ценностей. В инфографике «История крепостей российских» можно увидеть самые известные российские укрепления от VI до XVIII века: Дербент (VI), Судак (VII), Ладога (VIII), Новгород (859), Изборск (862), Псков (903), Московский Кремль (1156) и Китай-город (1538), Кронштадт (1704) и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крепости России. Линия времени на выставке «Щит России»

ХХ век представлен набором знаковых «стояний» периода обеих мировых войн: крепость Осовец (1915 год), города-герои Великой Отечественной войны — Брест (1941), Москва (1941−1942), Ленинград (1941−1944), Сталинград (1942−1943) и Севастополь (1941−1942).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крепости России. Линия времени на выставке «Щит России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крепости России. Линия времени на выставке «Щит России»

Мультимедийная экспозиция дополнена интервью историков-кураторов, сокураторов и научных сотрудников выставки. На экранах также можно увидеть видеоролики с места раскопок и узнать тайны дендрохронологии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Щит России»

Выставка проходит в Москве в здании Старого Английского двора в парке «Зарядье» .