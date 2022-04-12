Объекты промышленности Советского Союза после многолетнего простоя возрождаются. Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне внешнего санкционного давления. Российские регионы вместе с крупнейшими компаниями вырабатывают сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления. Одним из наиболее перспективных направлений, говорят эксперты, считается воспроизводство аналогов поставляемой из недружественных стран продукции собственными силами.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский комбикормовый завод

Одним из ярких примеров востребованности на отечественном рынке является Светлоградский комбикормовый завод. Предприятие буквально возродилось после проведённой реконструкции и замены оборудования. Теперь завод может производить 60 тонн комбикорма в час. В среднем предприятие производит тысячу тонн гранулированного и рассыпного корма в сутки. В Ставропольском крае работают два перерабатывающих завода по производству корма для птицы.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд на территорию завода

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка продукции завода

«Завод работает в полном сырьевом достатке, партию кормов, которую необходимо ежесуточно отгружать, завод производит бесперебойно. Корма фирма изготавливает для своих птицеферм. Пшеницу, кукурузу, ячмень, горох, семечку завод получает от местных производителей, но некоторые группы добавок, лекарства и витамины применяем заграничные. Оборудование на предприятии частично российское, и ремонтная база пока есть. На будущее загадывать не берусь», — говорит главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер» Николай Быстров.

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Быстров, главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер»

Производственная лаборатория делится на технический и химический отделы. Технический отвечает за определение качества показателей экспресс-анализаторов входящего сырья и готовой продукции. После получения результатов непригодное сырье возвращается, а то, которое отвечает всем параметрам, идет на выгрузку, хранение и дальнейшее лабораторное исследование.

Александр Погожев ИА REGNUM Эстакада для забора сырья на исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Забор материала для исследования в техническом отделе лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Технический отдел лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для переработки в техническом отделе лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Технический отдел лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование поступившей партии

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для переработки в техническом отделе лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Технический отдел лаборатории

«В химических лабораториях сотрудники делают окончательные заключения для составления рецептуры комбикорма. На предприятии этим занимаются два человека. Один отвечает за определение качества входящего сырья, другой — за качество выходящей продукции и соответствие составу рецепта, который составляли технологи. У каждого вида комбикорма есть свои требования по питательности, размеру гранул», — пояснила заведующая лабораторией Ольга Бобкина.

Александр Погожев ИА REGNUM Ольга Бобкина, заведующая лабораторией

При проверке качества продукции учитывается размер гранул. Если он не соответствует нормативам, то информация подается оператору и бригада механиков корректирует работу оборудования. Производство гранул — процесс поэтапный, на каждом этаже выполняются разные операции в соответствии с технологическим процессом.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатории комбикормового завода

Александр Погожев ИА REGNUM Работники завода по производству комбинированного корма

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники химической лаборатории проводят исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Образцы исследований

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно для анализа

Александр Погожев ИА REGNUM Раствор серной кислоты

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники химической лаборатории проводят исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники химической лаборатории проводят исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники химической лаборатории проводят исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники химической лаборатории проводят исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники химической лаборатории проводят исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник химической лаборатории

Предприятие работает в режиме «закрытого типа»: сырьё из бункеров подается автоматически и в процессе смешивается, обрабатывается паром, превращается в гранулы нужного размера.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства кормов

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства кормов

Александр Погожев ИА REGNUM Операторы следят за технологическим процессом

Александр Погожев ИА REGNUM Операторы следят за технологическим процессом

Александр Погожев ИА REGNUM Операторы следят за технологическим процессом

Александр Погожев ИА REGNUM Операторы следят за технологическим процессом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода по производству комбинированного корма

Александр Погожев ИА REGNUM Гранулы

Александр Погожев ИА REGNUM Гранулы

Александр Погожев ИА REGNUM Работники завода по производству комбинированного корма

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода по производству комбинированного корма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства кормов