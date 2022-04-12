На Ставрополье вытесняют импортные корма — фоторепортаж
Объекты промышленности Советского Союза после многолетнего простоя возрождаются. Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне внешнего санкционного давления. Российские регионы вместе с крупнейшими компаниями вырабатывают сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления. Одним из наиболее перспективных направлений, говорят эксперты, считается воспроизводство аналогов поставляемой из недружественных стран продукции собственными силами.
Одним из ярких примеров востребованности на отечественном рынке является Светлоградский комбикормовый завод. Предприятие буквально возродилось после проведённой реконструкции и замены оборудования. Теперь завод может производить 60 тонн комбикорма в час. В среднем предприятие производит тысячу тонн гранулированного и рассыпного корма в сутки. В Ставропольском крае работают два перерабатывающих завода по производству корма для птицы.
«Завод работает в полном сырьевом достатке, партию кормов, которую необходимо ежесуточно отгружать, завод производит бесперебойно. Корма фирма изготавливает для своих птицеферм. Пшеницу, кукурузу, ячмень, горох, семечку завод получает от местных производителей, но некоторые группы добавок, лекарства и витамины применяем заграничные. Оборудование на предприятии частично российское, и ремонтная база пока есть. На будущее загадывать не берусь», — говорит главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер» Николай Быстров.
Производственная лаборатория делится на технический и химический отделы. Технический отвечает за определение качества показателей экспресс-анализаторов входящего сырья и готовой продукции. После получения результатов непригодное сырье возвращается, а то, которое отвечает всем параметрам, идет на выгрузку, хранение и дальнейшее лабораторное исследование.
«В химических лабораториях сотрудники делают окончательные заключения для составления рецептуры комбикорма. На предприятии этим занимаются два человека. Один отвечает за определение качества входящего сырья, другой — за качество выходящей продукции и соответствие составу рецепта, который составляли технологи. У каждого вида комбикорма есть свои требования по питательности, размеру гранул», — пояснила заведующая лабораторией Ольга Бобкина.
При проверке качества продукции учитывается размер гранул. Если он не соответствует нормативам, то информация подается оператору и бригада механиков корректирует работу оборудования. Производство гранул — процесс поэтапный, на каждом этаже выполняются разные операции в соответствии с технологическим процессом.
Предприятие работает в режиме «закрытого типа»: сырьё из бункеров подается автоматически и в процессе смешивается, обрабатывается паром, превращается в гранулы нужного размера.