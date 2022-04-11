Годовщину освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков отметили 11 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сквер Славы в Керчи

Мероприятия начались с возложения цветов к братским воинским захоронениям и местам боевой славы. Школьники и ветераны войны посетили братские могилы в Героевском, Аджмимушкае, в поселках Капканы, Опасное, Маяк, в Приморском парке и на Воинском мемориальном кладбище.

Поздравления принимали ветераны, освобождавшие Крым в 1944 году, — сегодня в Керчи их осталось всего двое.

Основная торжественная церемония состоялась в центре Керчи в сквере Славы. Десятки горожан собрались здесь, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Вечный огонь в сквере Славы в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь

«Много страданий и горя выпала на долю нашего города в годы Великой Отечественной войны. Почти 800 дней полыхала война на Керченской земле: шли ожесточенные бои, высаживались десанты, лилась кровь… Дважды захватывали гитлеровцы Керчь, темная ночь оккупации растянулась в общей сложности более чем на два года. Но Керчь не покорилась. Керчь выстояла! Немеркнущая боевая слава Керчи увенчана высокой наградой — почетным званием «Город-герой». Дорогие керчане! С Днём освобождения нашего города-героя! Вечная память и слава павшим. Долгих лет жизни и здоровья ветеранам! Ура!!!» — обратился к участникам мероприятия глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи

В рамках патриотической акции «Дорога освободителей» школьники и юнармейцы прошли парадным шагом. Они развернули полотнище десятиметровой георгиевской ленты — как день уважения, вечной памяти и искренней благодарности людям, проливавшим кровь за нас, ради светлого мирного неба над нашими головами. Георгиевские ленточки также раздавали участникам мероприятия.

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи

Отметим, что с 11 апреля и до 9 мая школьники и кадеты города-героя Керчи будут нести почетный караул у Вечного огня в сквере Славы. Первыми на Пост №1 заступили учащиеся школы-гимназии № 1имени Героя Советского Союза Е. И. Дёминой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное мероприятие

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное мероприятие

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное мероприятие