Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Встреча стала 95-й для СКА и ЦСКА в истории КХЛ. СКА вырвал победу за минуту до конца основного времени матча. Победную шайбу в ворота противников забил защитник Оскар Фантенберг. Также в составе СКА отличились нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.

По результатам матча, СКА вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 апреля в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Захар Бардаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев и игроки команды СКА Александр Волков и Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Артем Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Евгений Тимкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Антон Слепышев и игрок команды СКА Александр Волков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Тренера команды СКА Роман Ротенберг и Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды ЦСКА Константин Окулов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Тимкин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик команды СКА на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды ЦСКА на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Данила Моисеев и Евгений Тимкин радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды СКА на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Лео Комаров и игроки команды ЦСКА Никита Нестеров, Сергей Плотников

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Микко Леттонен и игрок команды ЦСКА Максим Сорокин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Класс Дальбек

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Семен Панкратов и игрок команды СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Семен Панкратов и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА

СКА — ЦСКА. Матч пятый — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

0:1 Светлаков (Попов, Соркин), 11:34

1:1 Волков (Бардаков, Цицюра), 19:11

2:1 Светлаков (Киселевич, Окулов), 27:18

2:2 Моисеев (Фальковский), 37:33

3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко), 58:50 ГБ

Статистика матча:

Броски: 45−52

Броски в створ: 24−22

Вбрасывания: 21−25

Блокированные броски: 18−8

Силовые приемы: 8−17

Время в атаке: 14:11−12:38

Штраф: 4−10

Вратари: Юханссон — Федотов

Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 34. Раводин Алексей

Линейные судьи: 53. Новиков Никита, 55. Шишло Дмитрий