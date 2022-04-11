Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2.
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Встреча стала 95-й для СКА и ЦСКА в истории КХЛ. СКА вырвал победу за минуту до конца основного времени матча. Победную шайбу в ворота противников забил защитник Оскар Фантенберг. Также в составе СКА отличились нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.
По результатам матча, СКА вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 апреля в Москве.
Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков
Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Захар Бардаков
Игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев и игроки команды СКА Александр Волков и Владислав Цицюра
Игрок команды ЦСКА Артем Сергеев
Игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков радуется забитой шайбе
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Антон Слепышев и игрок команды СКА Александр Волков
Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА
Тренера команды СКА Роман Ротенберг и Валерий Брагин
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды ЦСКА Константин Окулов
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Игрок команды СКА Евгений Тимкин
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Болельщик команды СКА на трибуне
Болельщики команды ЦСКА на трибуне
Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА
Игроки команды СКА Данила Моисеев и Евгений Тимкин радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА
Болельщики команды СКА на трибуне
Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Игрок команды СКА Лео Комаров и игроки команды ЦСКА Никита Нестеров, Сергей Плотников
Игрок команды СКА Микко Леттонен и игрок команды ЦСКА Максим Сорокин
Игрок команды ЦСКА Класс Дальбек
Игроки команды ЦСКА Семен Панкратов и игрок команды СКА Антон Бурдасов
Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Семен Панкратов и игрок команды СКА Данила Моисеев
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА
СКА — ЦСКА. Матч пятый — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
0:1 Светлаков (Попов, Соркин), 11:34
1:1 Волков (Бардаков, Цицюра), 19:11
2:1 Светлаков (Киселевич, Окулов), 27:18
2:2 Моисеев (Фальковский), 37:33
3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко), 58:50 ГБ
Статистика матча:
Броски: 45−52
Броски в створ: 24−22
Вбрасывания: 21−25
Блокированные броски: 18−8
Силовые приемы: 8−17
Время в атаке: 14:11−12:38
Штраф: 4−10
Вратари: Юханссон — Федотов
Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 34. Раводин Алексей
Линейные судьи: 53. Новиков Никита, 55. Шишло Дмитрий