Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА

Встреча стала 95-й для СКА и ЦСКА в истории КХЛ. СКА вырвал победу за минуту до конца основного времени матча. Победную шайбу в ворота противников забил защитник Оскар Фантенберг. Также в составе СКА отличились нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.

По результатам матча, СКА вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 апреля в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Захар Бардаков
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Игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев и игроки команды СКА Александр Волков и Владислав Цицюра
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Артем Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков радуется забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Антон Слепышев и игрок команды СКА Александр Волков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй ИА REGNUM
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Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренера команды СКА Роман Ротенберг и Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды ЦСКА Константин Окулов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщик команды СКА на трибуне
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики команды ЦСКА на трибуне
Дарья Драй ИА REGNUM
Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Данила Моисеев и Евгений Тимкин радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики команды СКА на трибуне
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Лео Комаров и игроки команды ЦСКА Никита Нестеров, Сергей Плотников
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Микко Леттонен и игрок команды ЦСКА Максим Сорокин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Класс Дальбек
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Семен Панкратов и игрок команды СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Семен Панкратов и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА

СКА — ЦСКА. Матч пятый — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

0:1 Светлаков (Попов, Соркин), 11:34

1:1 Волков (Бардаков, Цицюра), 19:11

2:1 Светлаков (Киселевич, Окулов), 27:18

2:2 Моисеев (Фальковский), 37:33

3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко), 58:50 ГБ

Статистика матча:

Броски: 45−52

Броски в створ: 24−22

Вбрасывания: 21−25

Блокированные броски: 18−8

Силовые приемы: 8−17

Время в атаке: 14:11−12:38

Штраф: 4−10

Вратари: Юханссон — Федотов

Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 34. Раводин Алексей

Линейные судьи: 53. Новиков Никита, 55. Шишло Дмитрий