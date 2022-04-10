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В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» проиграл матч «Крыльям Советов» из Самары. Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург-Арена» 10 апреля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Матч проходил в рамках 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Итоговый счёт составил 0:1. Единственный мяч забил на 53-й минуте фланговый нападающий Антон Зиньковский после передачи Максима Глушенкова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Гленн Бейл

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Следующий матч «Урала» состоится 16 апреля в гостях. Соперником станет питерский «Зенит».

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»