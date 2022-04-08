В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Государственной думы лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Проститься с известным политиком пришли сотни людей.

Василий Иванов ИА REGNUM Траурный кортеж у храма Христа Спасителя

Василий Иванов ИА REGNUM Траурный кортеж у храма Христа Спасителя

Василий Иванов ИА REGNUM Траурный кортеж покидает храм Христа Спасителя

Утром в кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение, чин отпевания. После богослужения гроб с телом политика был перевезён в Колонный зал Дома союзов, где прошла гражданская церемония прощания.

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома союзов

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома союзов

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Проститься с политиком в Колонный зал приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие другие политические деятели. Из-за большого количества желающих проститься с политиком церемонию продлили почти на час. Собравшиеся у Дома союзов проводили Жириновского в последний путь аплодисментами.

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Владимира Жириновского в фойе Дома союзов

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Василий Иванов ИА REGNUM Антон Силуанов

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр почетного караула

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским

Василий Иванов ИА REGNUM Гроб с телом Владимира Жириновского выносят из Дома союзов

Василий Иванов ИА REGNUM Почетный караул несет награды Владимира Жириновского

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома союзов

В начале февраля политика госпитализировали с ковидом. После тяжёлой и продолжительной болезни 6 апреля Владимир Жириновский ушёл из жизни. Политику было 75 лет. Похоронили Жириновского на Новодевичьем кладбище.