В Москве на ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Белоруссии. Выставка приурочена ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павильон «Беларусь» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тракторы «Беларус»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трактор «Беларус 1025.3»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. КамАЗ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карьерный самосвал БелАЗ-7540s

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. БелАЗ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль КамАЗ-43509

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Комбайн зерноуборочный самоходный G52124

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Комбайн зерноуборочный самоходный G52124

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Самоходная косилка CS-150

Ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран представят такие производители, как КамАЗ и «КамАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, «Ростсельмаш», «Меркатор», «Гомсельмаш», БелАЗ, ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. МАЗ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. «Кировец»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Кировец К-7М»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Комбайн зерноуборочный самоходный G52124

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 732»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Брянсксельмаш». Комбайн зерноуборочный самоходный GS12 «Делюкс»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зерноуборочный комбайн RSM16.1

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Ростсельмаш». Зерноуборочный комбайн RSM16.1

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МАЗ-673110

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гироплан TERCEL

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приставка к инвалидной коляске «ПЕГАС»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трехколесный велосипед ВТК-219

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ

Выставка расположена на открытой площадке между павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном № 57 «Россия — моя история». Увидеть продукцию машиностроительного комплекса можно до 9 апреля. Вход на мероприятие бесплатный.