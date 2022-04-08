В Москве на ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Белоруссии. Выставка приурочена ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павильон «Беларусь» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тракторы «Беларус»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Трактор «Беларус 1025.3»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. КамАЗ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Карьерный самосвал БелАЗ-7540s
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. БелАЗ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобиль КамАЗ-43509
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Комбайн зерноуборочный самоходный G52124
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Комбайн зерноуборочный самоходный G52124
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Самоходная косилка CS-150

Ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран представят такие производители, как КамАЗ и «КамАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, «Ростсельмаш», «Меркатор», «Гомсельмаш», БелАЗ, ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. МАЗ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. «Кировец»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Кировец К-7М»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Комбайн зерноуборочный самоходный G52124
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 732»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Брянсксельмаш». Комбайн зерноуборочный самоходный GS12 «Делюкс»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зерноуборочный комбайн RSM16.1
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Ростсельмаш». Зерноуборочный комбайн RSM16.1
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
МАЗ-673110
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гироплан TERCEL
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Приставка к инвалидной коляске «ПЕГАС»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Трехколесный велосипед ВТК-219
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ

Выставка расположена на открытой площадке между павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном № 57 «Россия — моя история». Увидеть продукцию машиностроительного комплекса можно до 9 апреля. Вход на мероприятие бесплатный.