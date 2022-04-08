В Москве на ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Белоруссии. Выставка приурочена ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павильон «Беларусь» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тракторы «Беларус»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Трактор «Беларус 1025.3»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. КамАЗ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Карьерный самосвал БелАЗ-7540s
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. БелАЗ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобиль КамАЗ-43509
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Комбайн зерноуборочный самоходный G52124
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Комбайн зерноуборочный самоходный G52124
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Самоходная косилка CS-150
Ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран представят такие производители, как КамАЗ и «КамАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, «Ростсельмаш», «Меркатор», «Гомсельмаш», БелАЗ, ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. МАЗ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. «Кировец»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Кировец К-7М»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Комбайн зерноуборочный самоходный G52124
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 732»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД»
Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ
Выставка расположена на открытой площадке между павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном № 57 «Россия — моя история». Увидеть продукцию машиностроительного комплекса можно до 9 апреля. Вход на мероприятие бесплатный.