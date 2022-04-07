В Никитском ботаническом саду в Ялте зацвели тюльпаны, нарциссы и магнолии. ИА REGNUM предлагает читателям почувствовать весну вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Сейчас Никитский ботанический сад готовится к открытию курортного сезона, уже скоро здесь состоится Парад тюльпанов — 2022. К параду высадили около 200 сортов, причём 100 из них будут представлены впервые. Всего в экспозиции высажено 110 тысяч луковиц. А некоторые из будущих участников парада уже распустились на радость ялтинцам и гостям курорта — посетители с удовольствием фотографируют весенние цветы и снимаются на их фоне.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Как сообщили сотрудники сада, в этом году из-за холодной весны сроки цветения сдвинулись — примерно на две недели. Поэтому сдвинулись и сроки проведения Парада тюльпанов, который обычно проходит 5−7 апреля. Отметим, что, хотя Парад тюльпанов на Южном берегу Крыма 2022 не все могут увидеть вживую, но полюбоваться цветами-участниками и проголосовать за приглянувшегося номинанта можно будет онлайн. Цветок, набравший больше всего голосов, получит титул «Генерала».

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Нарциссы

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Зацвела в Никитском ботсаду также магнолия, зацвели и нарциссы. Сотрудники сада проводят сезонные работы по высадке роз, в том числе — знаменитой розы Новичкова, сорта, выведенного в Ялте и представленного в 1945 году. Уникальность сорта в том, что роза меняет окраску в течение всего периода цветения, от нежного кремово-розового до ярко-розового, и обладает особенным фруктовом-цветочным ароматом.

Этот сорт, рассказали в ботсаду, в 2000-х годах был утрачен. Вернулся сорт в Никитский сад после событий Крымской весны. Тогда в саду начали работать над созданием нового розария и кропотливо занимались восстановлением сорта в коллекции. Только сегодня этот сорт удалось вернуть в сад.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка розы Новичкова

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка розы Новичкова

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка розы Новичкова

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка розы Новичкова

Александр Полегенько ИА REGNUM Магнолия Лебнера

Александр Полегенько ИА REGNUM Магнолия Лебнера

Александр Полегенько ИА REGNUM Магнолия Лебнера

Александр Полегенько ИА REGNUM Магнолия Лебнера

Александр Полегенько ИА REGNUM Магнолия Лебнера

Александр Полегенько ИА REGNUM Маргаритки

Александр Полегенько ИА REGNUM Маргаритки и тюльпаны

Александр Полегенько ИА REGNUM Маргаритки

Кроме этого, в ботсаду открылся новый фонтан и выставка ботанической живописи «Интересные кактусы».

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский ботанический сад