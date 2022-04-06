



«В детстве заложено всё то, что в течение жизни художник будет использовать» — Андрей Тарковский

В Государственном музее истории русской литературы имени В. И. Даля открылась выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино». Выставочный проект приурочен к 90-летию со дня рождения классика мирового кино Андрея Тарковского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Выставка продиктована текстами и повествует об истории семьи Тарковских и прослеживает глубинные связи личной истории мастера, его картин. Каждый из семи фильмов культового режиссера, снятых с 1962 по 1986 год, сродни поэтическому произведению.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оформление выставки «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оформление выставки «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Важная особенность киноязыка Тарковского — сложная работа человеческой памяти, переплетения прошлого и настоящего, в которых отражается судьба автора.

Из дневника Тарковского о фильме «Сталкер», 7 января 1975. Мне важно установить в этом фильме то специфически человеческое, нерастворимое, неразложимое, что кристаллизуется в душе каждого и составляет его ценность.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Выставка разделена на три части. В первом зале воссоздан мир детства и ранней юности Тарковского. Детские фотографии, книги, рисунки и игрушки, личные вещи родителей и бабушки режиссёра рассказывают о жизни семьи Тарковских в Москве, Подмосковье, Юрьевце, об увлечении Андрея театром, работе в геологической партии, занятиях живописью и фотографией.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Е. А. Черняев. Взятие Берлина. Эскиз декораций к фильму «Иваново детство». 1961–1962

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Визуальное решение темы построено на образе зеркала, отсылая к самому автобиографичному фильму режиссёра. Акцентом этой части зала является живописный портрет А. А. Тарковского и его телескоп: поэт с детства увлекался звёздами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ю. И. Коваль. Портрет А. А.Тарковского. 1981

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телескоп и линза из коллекции астрономической оптики А. А. Тарковского 1940–1950. Германия

из выступления Андрея Тарковского, 1962 год В «Ивановом детстве» я пытался анализировать состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, тот происходит нарушение логического развития, особенно когда касается психики ребёнка… Он (герой фильма) сразу представился мне как характер разрушенный, сдвинутый войной со своей нормальной оси.

Следующий зал посвящен кинематографическому наследию Тарковского. Здесь представлены киноплакаты, эскизы костюмов и декораций художников М. Ромадина, Е. Черняева, Н. Фоминой, И. Новодережкина, фотографии съемок с участием известных актеров: М. Тереховой, Н. Бондарчук, Н. Бурляева, А. Солоницына и многих других.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Р. Сафиуллин. Постер для выставки к 70-летию Андрея Тарковского в Манеже.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиши к фильмам Андрея Тарковского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Андрей Рублев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Андрей Рублев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиши к фильмам Андрея Тарковского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Солярис»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша к фильму «Иваново детство»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиши к фильмам Андрея Тарковского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Художественное решение второго зала возникло из общения с Мариной Тарковской, дочерью поэта и сестрой режиссера. По воспоминаниям Марины Арсеньевны, рождение Андрея совпало с началом ледохода на Волге. Образ ледохода, визуализированный с помощью световых «льдин» на стенах зала, символизирует мощную, взламывающую каноны силу, свойственную таланту Тарковского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM М. Н. Ромадин. Библиотека. Невесомость. Эскиз декорации к фильму «Солярис». 1971–1972

Наталья Стрельцова ИА REGNUM М. Н. Ромадин. В доме отца. Эскиз декорации к фильму «Солярис». 1971–1972

Наталья Стрельцова ИА REGNUM М. Н. Ромадин. Детская комната Криса. Эскиз декорации к фильму «Солярис». 1971–1972

Наталья Стрельцова ИА REGNUM М. Н. Ромадин. Фантом на космической станции. Эскиз декорации к фильму «Солярис». 1971–1972

Наталья Стрельцова ИА REGNUM И. Е. Фомина. Эскизы костюмов к фильму «Солярис». 1972

Наталья Стрельцова ИА REGNUM И. Е. Фомина. Отец. Эскиз костюма к фильму «Солярис». 1972

На встрече со зрителями о фильме «Солярис», 1981 год. Я хотел бы доказать своей картиной, что проблема нравственной стойкости, нравственной чистоты пронизывает всё наше существование, проявляясь даже в таких областях, которые на первый взгляд не связаны с моралью, например проникновение в космос, изучение объективного мира. О фильме «Солярис».

Многие предметы — редкие издания с автографами, семейные фотографии и личные вещи отца и сына Тарковских — представлены Мариной Арсеньевной Тарковской специально для юбилейной выставки и экспонируются впервые.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вещи из дома семьи Тарковских

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская шапочка, связанная для внука В. Н. Петровой. 1932–1933

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Даниловна Тарковская с сыновьями Валерием и Арсением. Елисаветград. 1912

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунок Андрея Тарковского. 1942

Наталья Стрельцова ИА REGNUM А. А. Тарковский. «Звезда пронзала эфир…» 1926

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Выставка организована Государственным музеем истории русской литературы имени В. И. Даля совместно с Государственным центральным музеем кино, проходит с 5 апреля по 21 августа 2022 года по адресу Зубовский бульвар, 15, стр. 1.