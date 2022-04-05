В Екатеринбурге начались репетиции парада Победы — фоторепортаж
5 апреля 2022
В Екатеринбурге 5 апреля состоялась первая репетиция парада Победы. По улицам прошла военная техника.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Традиционным местом таких репетиций стал микрорайон Вторчермет. А завершатся они в мае на Площади 1905 года.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Отметим, Екатеринбург является одним из городов России, в которых 9 мая проводятся военные парады ко Дню Победы.