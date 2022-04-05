В Екатеринбурге 5 апреля состоялась первая репетиция парада Победы. По улицам прошла военная техника.

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Традиционным местом таких репетиций стал микрорайон Вторчермет. А завершатся они в мае на Площади 1905 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Отметим, Екатеринбург является одним из городов России, в которых 9 мая проводятся военные парады ко Дню Победы.