Проблемы с логистикой, приостановка поставок товаров в Россию и уход зарубежных брендов с рынка освободили нишу отечественным производителям. В связи с этим в городах России швейные фабрики стали наращивать объемы производства и строить планы на увеличение производственных мощностей.

В Ставропольском крае в городе Невинномысске уже больше месяца на полную мощность работает обновленное после ремонта предприятие по пошиву мужских брюк и детской одежды. На производстве работает почти 100 человек. Таких швейных производства у фирмы еще два, где также по заказам клиентов изготавливаются брюки. Заказчиками выступают бренды, у которых есть свои торговые площадки в Москве.

Александр Погожев ИА REGNUM Печать лекала для раскроя брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Печать лекала для раскроя брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Отрез ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Отрез ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Раскрой брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Работник швейного производства готовит раскрой брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Раскрой брюк

Ткани, из которых шьют продукцию, турецкого и китайского производства. Вся прикладная фурнитура на производстве также из Китая.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейной машинкой

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив детали для брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Работник швейного производства готовит детали для брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Ленты для шитья

Александр Погожев ИА REGNUM Распаковка раскроя для пошива брюк

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейной машинкой

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейной машинкой

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейной машинкой

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

«Развиваемся сейчас за счет государственных программ по развитию бизнеса. Наши конкуренты — Китай и Турция, но так как ввоз готовых изделий делает их продукцию дороже, мы заняли нишу и уверенно на ней стоим» — говорит Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес».

Александр Погожев ИА REGNUM Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес», на складе производства

Предприятие выпускает сейчас от 15 до 16 тысяч изделий в месяц. Начиналось всё в 1993 году, руководители шили сами, постепенно они начали открывать производства и приглашать на работу сотрудников. В 1999 образовался свой небольшой коллектив, и фирма стала развиваться.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейной машинкой

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

Александр Погожев ИА REGNUM Пуговичная машина

Александр Погожев ИА REGNUM Пуговицы

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

«За свет мы платим в рублях, зарплату платим в рублях, налоги тоже платим в рублях. Единственное, сейчас скачок произошел, крючки, нитки подорожали. Плохо, что нет отечественного производства», — говорит Виталий Шиганов.

Тем не менее дружественные страны поставляют швейную фурнитуру и сырье, поэтому перебоев на фабрике нет.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник швейного производства гладит брюки

Александр Погожев ИА REGNUM Работник швейного производства гладит брюки

Александр Погожев ИА REGNUM Работник швейного производства гладит брюки

Александр Погожев ИА REGNUM Проверка качества и упаковка продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Проверка качества и упаковка продукции