Проблемы с логистикой, приостановка поставок товаров в Россию и уход зарубежных брендов с рынка освободили нишу отечественным производителям. В связи с этим в городах России швейные фабрики стали наращивать объемы производства и строить планы на увеличение производственных мощностей.
В Ставропольском крае в городе Невинномысске уже больше месяца на полную мощность работает обновленное после ремонта предприятие по пошиву мужских брюк и детской одежды. На производстве работает почти 100 человек. Таких швейных производства у фирмы еще два, где также по заказам клиентов изготавливаются брюки. Заказчиками выступают бренды, у которых есть свои торговые площадки в Москве.
Александр Погожев ИА REGNUM
Печать лекала для раскроя брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Печать лекала для раскроя брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Отрез ткани
Александр Погожев ИА REGNUM
Отрез ткани
Александр Погожев ИА REGNUM
Раскрой брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник швейного производства готовит раскрой брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Раскрой брюк
Ткани, из которых шьют продукцию, турецкого и китайского производства. Вся прикладная фурнитура на производстве также из Китая.
Александр Погожев ИА REGNUM
Швейный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Пошив брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Пошив детали для брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник швейного производства готовит детали для брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Ленты для шитья
Александр Погожев ИА REGNUM
Распаковка раскроя для пошива брюк
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Швейный цех
«Развиваемся сейчас за счет государственных программ по развитию бизнеса. Наши конкуренты — Китай и Турция, но так как ввоз готовых изделий делает их продукцию дороже, мы заняли нишу и уверенно на ней стоим» — говорит Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес».
Александр Погожев ИА REGNUM
Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес», на складе производства
Предприятие выпускает сейчас от 15 до 16 тысяч изделий в месяц. Начиналось всё в 1993 году, руководители шили сами, постепенно они начали открывать производства и приглашать на работу сотрудников. В 1999 образовался свой небольшой коллектив, и фирма стала развиваться.
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев ИА REGNUM
Швейное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев ИА REGNUM
Швейное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Швейное оборудование
Александр Погожев ИА REGNUM
Швейный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев ИА REGNUM
Пуговичная машина
Александр Погожев ИА REGNUM
Пуговицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
«За свет мы платим в рублях, зарплату платим в рублях, налоги тоже платим в рублях. Единственное, сейчас скачок произошел, крючки, нитки подорожали. Плохо, что нет отечественного производства», — говорит Виталий Шиганов.
Тем не менее дружественные страны поставляют швейную фурнитуру и сырье, поэтому перебоев на фабрике нет.