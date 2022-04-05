Ровно 73 года назад, 4 апреля 1949 года, был учрежден военно-политический блок стран Северной Америки и Западной Европы НАТО (North Atlantic Treaty Organization, NATO). Главной целью альянса стала борьба против советского влияния на европейском континенте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей современной истории России

К годовщине создания НАТО музей современной истории России открыл выставку «НАТО. Хроника жестокости». Экспозиция выставки отображает ключевые международные события от начала Холодной войны до наших дней, которые тесно связаны с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бидструп Херлуф. «Слабые звенья». 1975

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фомичев Василий Иванович. «Поправочки» Маккарти на глобусе и карте». 1963

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Андреевич Долгоруков. «Стараются». 1977

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ефимов Борис. «Ложь о советской угрозе». 1971

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курсанты смотрят графику на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукрыниксы. «Марш по болотным кочкам». 1944

Выставка состоит из нескольких разделов: здесь можно увидеть и ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР, разработанные вскоре после Второй мировой войны, бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бидструп Херлуф. «НАТО воной чревато». Из альбома «Карикатуры с натуры» 1981

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стенд с видео, где показаны фотографии. «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стенд с видео где показаны фотографии. «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга и фото Фрэнсиса Гари Пауэрса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент гирлянды из бумажных журавликов. 1962. Стенд оформлен в память о жителях, погибших в результате американской атомной бомбардировки в августе 1945 году в г. Нагасаки, Япония. Собрание ГЦМСИР

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Настольная плакетка с изображением единственного уцелевшего после атомной бомбардировки в г. Хиросиме здания с надписью «Хиросима. Больше никогда». Япония, 1975

Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду Холодной войны. Также Министерством обороны РФ предоставлены трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, свидетельствующих об участии НАТО в подготовке военной агрессии Украины в Донбассе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобильный знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаг США

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бронежилет, форма, жетон военнослужащего Вооруженных сил Украины, созданные по стандартам НАТО. Украина, 2020 г. Предоставлено Министерством обороны РФ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Выставка подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «России — Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «НАТО. Хроника жестокости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий представленных на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий представленных на выставке

Выставка проходит с 5 апреля до 24 апреля 2022 года в Музее современной истории России, улица Тверская, дом 21.