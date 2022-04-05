Ровно 73 года назад, 4 апреля 1949 года, был учрежден военно-политический блок стран Северной Америки и Западной Европы НАТО (North Atlantic Treaty Organization, NATO). Главной целью альянса стала борьба против советского влияния на европейском континенте.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей современной истории России
К годовщине создания НАТО музей современной истории России открыл выставку «НАТО. Хроника жестокости». Экспозиция выставки отображает ключевые международные события от начала Холодной войны до наших дней, которые тесно связаны с военной деятельностью Североатлантического альянса.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бидструп Херлуф. «Слабые звенья». 1975
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фомичев Василий Иванович. «Поправочки» Маккарти на глобусе и карте». 1963
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Андреевич Долгоруков. «Стараются». 1977
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ефимов Борис. «Ложь о советской угрозе». 1971
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Курсанты смотрят графику на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кукрыниксы. «Марш по болотным кочкам». 1944
Выставка состоит из нескольких разделов: здесь можно увидеть и ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР, разработанные вскоре после Второй мировой войны, бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бидструп Херлуф. «НАТО воной чревато». Из альбома «Карикатуры с натуры» 1981
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стенд с видео, где показаны фотографии. «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стенд с видео где показаны фотографии. «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книга и фото Фрэнсиса Гари Пауэрса
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фрагмент гирлянды из бумажных журавликов. 1962. Стенд оформлен в память о жителях, погибших в результате американской атомной бомбардировки в августе 1945 году в г. Нагасаки, Япония. Собрание ГЦМСИР
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Настольная плакетка с изображением единственного уцелевшего после атомной бомбардировки в г. Хиросиме здания с надписью «Хиросима. Больше никогда». Япония, 1975
Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду Холодной войны. Также Министерством обороны РФ предоставлены трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, свидетельствующих об участии НАТО в подготовке военной агрессии Украины в Донбассе.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автомобильный знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Флаг США
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бронежилет, форма, жетон военнослужащего Вооруженных сил Украины, созданные по стандартам НАТО. Украина, 2020 г. Предоставлено Министерством обороны РФ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Курсанты разглядывают трофеи, предоставленные Министерством обороны
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика на выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Выставка подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «России — Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «НАТО. Хроника жестокости»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий, представленных на выставке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий представленных на выставке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Художник Александр Купалян оформил выставку по мотивам фотографий представленных на выставке
Выставка проходит с 5 апреля до 24 апреля 2022 года в Музее современной истории России, улица Тверская, дом 21.