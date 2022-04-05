В 2016 году правительством РФ была запущена программа по переоснащению предприятий, входящих в систему оборонно-промышленного комплекса. В рамках реализации программы достаточно успешно показал себя ставропольский завод «Нептун», построенный для судостроительной отрасли промышленности как поставщик систем управления техническими средствами судов.

Александр Погожев ИА REGNUM ПАО «Нептун», г. Ставрополь

Продукцию завода потребляют судостроительные верфи России и выпускающие оборудование для флота машиностроительные заводы. Системы управления техническими средствами морских транспортных судов, изготовленные на «Нептуне», эксплуатируются более чем на 300 судах морского флота. На выделенные государством средства завод произвёл переоснащение производственных площадей с привлечением новых технологий.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех на территории завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Цех на территории завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода точит деталь

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода точит деталь

Александр Погожев ИА REGNUM Мастер делится с молодым специалистом опытом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода точит деталь

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Борисенко рассказывает про символ завода «Нептун»

«Санкции влияют негативно на общее производство. Ведь последние годы свое производство в России потихоньку закрывалось, и мы закупались за границей. Если говорить о настоящей ситуации, в декабре и январе мы закупили большую партию импортных комплектаций для того, чтобы не останавливать предприятие. Негативное влияние еще оказывает резкое повышение цен, причем не всегда обоснованное. Это касается наших отечественных производителей. Но меры предпринимаются. Переход на нашу отечественную базу — вопрос недолгого времени. Мне кажется, что мы просто обречены на успех», — рассказал Андрей Яковлев, генеральный директор завода «Нептун».

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Владимирович Яковлев, генеральный директор завода «Нептун»

Завод приобрел установку российского производства — 3D-принтер, который позволяет при помощи песка изготавливать новые формы для производства литейных деталей из стали либо алюминия и других цветных металлов. Процесс довольно простой, делается 3D-модель детали, формируется форма, дальше происходит литье. На изготовление уходит 2 недели с разработкой в конструкторском бюро.

Александр Погожев ИА REGNUM 3D-принтер на заводе «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM 3D-принтер на заводе «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Работники завода наблюдают за процессом изготовления формы

Александр Погожев ИА REGNUM Игрушечные пистолеты, которые производили в советское время

Александр Погожев ИА REGNUM Форма, изготовленная из песка на 3D-принтере

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Литейный цех завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода заливает расплавленный металл в литейный станок

Александр Погожев ИА REGNUM Расплавленный металл

Александр Погожев ИА REGNUM Отверстие для заливки расплавленного металла

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода заливает расплавленный металл в литейный станок

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода «Нептун»

Конструкторские бюро завода занимаются вопросами технического оснащения: изготовление литформ, пресс-форм, штампов. Также конструкторы завода разрабатывают и саму продукцию. 90% используемого сырья — отечественное. Есть полные аналоги импортных комплектующих, которые сейчас частично применяются на заводе. Например, их производит завод «Атлант» в городе Невинномысск и завод «Электродеталь» в Подмосковье.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода «Нептун» контролирует производственный процесс

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех завода «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производство металлической детали на заводе «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производство металлической детали на заводе «Нептун»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех завода «Нептун»

На заводе есть и опасные производственные объекты: цех гальванопокрытия, литейное производство легких металлов и пластика. Кроме того, завод уже много лет выпускает товары народного потребления — от обычных домашних соковыжималок, сепараторов для приготовления сливок из молока, сушилок для фруктов до дистилляторов и зернодробилок.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех литья из пластика

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех литья из пластика

Александр Погожев ИА REGNUM Пластиковые детали на складе завода

Александр Погожев ИА REGNUM Пластиковые детали на складе завода

«К нам часто обращаются специалисты различных иностранных компаний, которые реализуют продукцию в России. У них имеется дефицит комплектующих, корпусов, деталей и других элементов техники, которые трудно приобрести. Мы неоднократно выполняли заказы на изготовление деталей у нас на производстве. Раньше это была механическая обработка, сейчас производим на новом оборудовании. Мы изготавливаем титановые детали для протезов. Также заключены договоры с производителями газового и водогрейного оборудования», — говорит главный инженер Алексей Бузаров.

Александр Погожев ИА REGNUM Алексей Бузаров, главный инженер

Потребность в рабочей силе на заводе оценивается при получении заказов, в том числе при освоении новых продуктов. Сейчас возросла потребность в разработчиках оснастки и конструкторах. На производство после института приходят молодые сотрудники, которым наставники передают профессиональные навыки и закрепляют компетенции молодых специалистов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Детали изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Детали изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Деталь сепаратора

Александр Погожев ИА REGNUM Работники завода собирают сепараторы

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода