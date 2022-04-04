Около 10 тысяч единиц специальной техники вывели на дорогу дорожные службы Москвы и области для уборки снега.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка последствий снегопада в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег тает

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег и лужи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на автомобилях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка последствий снегопада в Москве

Средиземноморский циклон «Катерина» господствовал в Московском регионе в конце прошлой недели. Он принес аномальное количество осадков. Теплый атмосферный фронт обрушился на Московский регион в виде мокрого снега и дождя. Снежный покров вырос местами до 13 сантиметров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снеговик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег и лужи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снежная крепость

По прогнозам синоптиков, с 4 апреля дневная температура поднимется выше нуля, ночью мороз не отступит. На этой неделе прогнозируется мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам не рекомендуют ставить машины под высокими деревьями. Из-за разницы ночной и дневной температуры на дорогах возможна гололедица.