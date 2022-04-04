На Ставрополье, в г. Светлоград, по просьбе населения появился завод по производству комбикорма. Это позволило удовлетворить потребности крестьян, которые занимаются разведением домашнего скота и птицы.

Александр Погожев ИА REGNUM Территория предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Территория предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Территория предприятия

Предприниматель Сергей Зубенко занимается переработкой зерна около 30 лет. Сейчас взялся за производство гранулированных и сыпучих комбикормов. Продукция изготавливается на Российском оборудовании. Сырье для производства кормов закупает у местных производителей и не добавляет никакой химии. Вся продукция доставляется на местные рынки Ставропольского края и в соседние регионы.

Александр Погожев ИА REGNUM Сергей Зубенко

«Сейчас увеличивается спрос, хотя мы думали, что с ростом цен он упадет. Но крестьяне привыкли жить за счет подсобного хозяйства, поэтому корма закупают. Сейчас цена поднялась на пшеницу, тару, топливо. Мы стараемся делать минимальную наценку, и цены в любом случае ниже, чем от иностранных производителей при том же качестве продукции», — говорит Сергей Зубенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Образцы корма в лаборатории

В данный момент предприятие наращивать производство не собирается, для Сергея важно сохранить рабочие места и не допустить, чтобы работники увольнялись.

Чтобы привлекать сельхозпроизводителей, Сергей оказывает им услуги по хранению зерна, и во время уборки предприятие работает как элеватор. Фермеры по взаимной договоренности с заводом могут, вместо оплаты деньгами, обменять свое зерно на услугу хранения.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия по производству комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия по производству комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия готовят продукцию к отгрузке

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

«Производство мы создали по просьбе администрации. Население жаловалось, что нет возможности в Светлограде приобрести корма по доступным ценам. Мы взялись за реализацию этого проекта», — говорит Сергей Зубенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия следит за производством корма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом