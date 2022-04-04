На Ставрополье, в г. Светлоград, по просьбе населения появился завод по производству комбикорма. Это позволило удовлетворить потребности крестьян, которые занимаются разведением домашнего скота и птицы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Территория предприятия
Александр Погожев ИА REGNUM
Территория предприятия
Александр Погожев ИА REGNUM
Территория предприятия
Предприниматель Сергей Зубенко занимается переработкой зерна около 30 лет. Сейчас взялся за производство гранулированных и сыпучих комбикормов. Продукция изготавливается на Российском оборудовании. Сырье для производства кормов закупает у местных производителей и не добавляет никакой химии. Вся продукция доставляется на местные рынки Ставропольского края и в соседние регионы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сергей Зубенко
«Сейчас увеличивается спрос, хотя мы думали, что с ростом цен он упадет. Но крестьяне привыкли жить за счет подсобного хозяйства, поэтому корма закупают. Сейчас цена поднялась на пшеницу, тару, топливо. Мы стараемся делать минимальную наценку, и цены в любом случае ниже, чем от иностранных производителей при том же качестве продукции», — говорит Сергей Зубенко.
Александр Погожев ИА REGNUM
Образцы корма в лаборатории
В данный момент предприятие наращивать производство не собирается, для Сергея важно сохранить рабочие места и не допустить, чтобы работники увольнялись.
Чтобы привлекать сельхозпроизводителей, Сергей оказывает им услуги по хранению зерна, и во время уборки предприятие работает как элеватор. Фермеры по взаимной договоренности с заводом могут, вместо оплаты деньгами, обменять свое зерно на услугу хранения.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия по производству комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия по производству комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Пульт оператора
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники предприятия готовят продукцию к отгрузке
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
«Производство мы создали по просьбе администрации. Население жаловалось, что нет возможности в Светлограде приобрести корма по доступным ценам. Мы взялись за реализацию этого проекта», — говорит Сергей Зубенко.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия следит за производством корма
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия насыпает, взвешивает и зашивает мешки с кормом
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства и упаковки комбикорма
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники предприятия насыпают, взвешивают и зашивают мешки с кормом