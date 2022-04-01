Масштабная сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоКрым» открылась 1 апреля в Симферополе. На крупнейшем деловом мероприятия отрасли в Крыму побывал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Как отмечают организаторы, «АгроЭкспоКрым» — значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое является платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма.

На выставке представлены образцы новейшего оборудования для сельскохозяйственной отрасли, в том числе — системы полива и метеостанции, семена, посадочный материал, средства защиты растений и удобрения, корма, разработки в сфере ветеринарии и зоотехники и другая продукция, необходимая для развитая аграрной отрасли.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка сельхозтехники

Выставка интересна не только специалистам по сельскому хозяйству, но и обычным посетителям — на ней представлена также уже готовая сельхозпродукция: фрукты, консервированная продукция, сласти и даже вина.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка крымской продукции

В рамках выставки проводятся также семинары, круглые столы. На открытых стендах демонстрируются возможности сельхозтехники. Для участников выставка стала площадкой для общения и налаживания новых деловых контактов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым»

Отметим, что специализированная аграрная выставка в Крыму проходит уже в десятый раз. Её цель — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022−2023 годы.