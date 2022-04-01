В Санкт-Петербурге с началом второго весеннего месяца запущена новая модель транспортного обслуживания, вернее, её первый этап. Она несколько раз откладывалась из-за пандемии, но больше решили не ждать. Корреспонденты ИА REGNUM ознакомились с особенностями транспортной реформы Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

Пассажиры городского общественного транспорта 1 апреля столкнулись с нововведениями, и это не шутка. Изменения произошли даже внешние. Принимать жителей и гостей города готовы автобусы насыщенного лазурного цвета, напоминающие фасад государственного «Эрмитажа». Всего по маршрутам отправились новые 864 машины.

Дарья Драй ИА REGNUM ﻿Автобус «Волгабас»

Дарья Драй ИА REGNUM ﻿Автобус «Волгабас»

«Мы сегодня запустили новую модель транспортного обслуживания. Новый состав подвижного комплекса выехал на маршруты в городе Санкт-Петербурге. Частично были заменены коммерческие маршруты», — сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

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Осуществлять перевозку пассажиров по городским маршрутам будет транспорт производства различных заводов. Среди них «Волгабас», НЕФАЗ, а также МАЗ. Напомним, что Белоруссия уже передала Петербургу 50 новых автобусов. Всего город получит 900 машин из Минска.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор в автобусе

В новых маршрутах отменён приём наличных для оплаты проезда. Теперь оплатить разовый проезд можно с помощью разовых специальных QR-кодов. Приобрести их можно в кассах метрополитена и ГУП «Организатор перевозок».

При этом сеть продажи таких билетов расширится. Комтранс заключил договор с крупными торговыми сетями. Это позволит жителям и гостям Петербурга приобретать проездные в магазинах у дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

Дарья Драй ИА REGNUM ﻿Автобус «Волгабас»

Для приёма новых проездных билетов в общественном транспорте появились перепрограммированные валидаторы. К оплате будут принимать и прежние электронные носители: банковские карты, смарт-карту «Подорожник» и льготные проездные.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор в автобусе

Стоит напомнить, что с 1 апреля начинает действовать единый тариф на оплату проезда на пригородных автобусах. Это изменение отменяет действие участкового и километрового тарифов, устанавливает единую стоимость проезда на территории всего Санкт-Петербурга.

Также с 1 апреля пассажиры могут приобрести проездной «60 минут». Это означает, что в течение часа первая поездка обойдётся в 40 рублей, за вторую придётся заплатить всего 10, а все последующие будут бесплатными.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда в автобусе

В комтрансе отметили, что новая транспортная модель не будет статичной. Комитет готов принимать предложения граждан по изменению или внедрению новых маршрутов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус на остановке

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортная реформа

Дарья Драй ИА REGNUM Автобусная остановка

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус на остановке

Со следующим этапом реформы петербуржцы столкнутся в июне, а завершится переход на новую модель транспортного обслуживания 15 июля 2022 года.