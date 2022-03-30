Поставщики и посредники из Голландии могут полностью прекратить поставки хризантемы. На данный момент они являются основными поставщиками цветка в Россию. Несмотря на это, растениеводы уверены, что смогут полностью заменить голландские поставки, если начать субсидировать отечественный цветочный бизнес.
Александр Погожев ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Рассада
Александр Погожев ИА REGNUM
Орошение рассады
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
«Мы единственные в России, кто выращивает хризантему круглый год. На сегодняшний день мы легко конкурируем по ценам», — говорит Эдуард Сотников, директор тепличного комплекса в Ставропольском крае.
Александр Погожев ИА REGNUM
Эдуард Сотников, директор Казьминского тепличного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Хризантемы перед цветением
Александр Погожев ИА REGNUM
Хризантемы перед цветением
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Раньше Эдуард занимался выращиванием овощей в закрытом грунте. Выращивание цветов для растениевода является высшим пилотажем, поэтому он стремился к этому. В хозяйстве 3 га, на этой площади круглогодично выращиваются хризантемы, лилии, тюльпаны и цветы для озеленения территорий в летний период.
«Это экономически более интересно, цветы выгоднее выращивать в теплице. Продажа цветка зависит от цен на аукционах в Европе, сейчас эти цены очень низкие. Цветочное производство очень капиталоемкий процесс, поэтому государство пока нас не субсидирует. Что касается кредитов, то мы рады, когда нам краевой минсельхоз хотя бы ставку субсидирует», — говорит владелец теплиц.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники тепличного комплекса сажают цветы
Александр Погожев ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев ИА REGNUM
Рассада
Александр Погожев ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев ИА REGNUM
Сырье для выращивания цветов
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузчик в тепличном комплексе
В теплице цветы размножают вегетативным способом. Маточники цветка приобретались в Голландии, а теперь хризантемы выращивают из своего посадочного материала. Удобрения на предприятии применяют отечественного производства, а вот средства защиты импортные, которые в настоящий момент очень сильно подорожали, сетует производитель.
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники тепличного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Луковицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Желтые тюльпаны
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия сортировки и упаковки тюльпанов
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия сортировки и упаковки тюльпанов
Александр Погожев ИА REGNUM
Тюльпаны на линии сортировки и упаковки
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса упаковывает тюльпаны
Цветы распространяются по всей России, предприятие считается конкурентоспособным и не может на данный момент дать тот объем, который требуется, для этого нужно увеличивать площадь высадки растений — как минимум до 10 га. Цветок хризантемы очень востребован, на рынке 99,9% цветов представлено импортного производства, поэтому когда иностранный производитель окончательно покинет российский рынок, то местным производителям откроются новые возможности для развития, считают растениеводы.