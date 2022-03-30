Поставщики и посредники из Голландии могут полностью прекратить поставки хризантемы. На данный момент они являются основными поставщиками цветка в Россию. Несмотря на это, растениеводы уверены, что смогут полностью заменить голландские поставки, если начать субсидировать отечественный цветочный бизнес.

Александр Погожев ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Рассада

Александр Погожев ИА REGNUM Орошение рассады

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс

Александр Погожев ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

«Мы единственные в России, кто выращивает хризантему круглый год. На сегодняшний день мы легко конкурируем по ценам», — говорит Эдуард Сотников, директор тепличного комплекса в Ставропольском крае.

Александр Погожев ИА REGNUM Эдуард Сотников, директор Казьминского тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Хризантемы перед цветением

Александр Погожев ИА REGNUM Хризантемы перед цветением

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Раньше Эдуард занимался выращиванием овощей в закрытом грунте. Выращивание цветов для растениевода является высшим пилотажем, поэтому он стремился к этому. В хозяйстве 3 га, на этой площади круглогодично выращиваются хризантемы, лилии, тюльпаны и цветы для озеленения территорий в летний период.

«Это экономически более интересно, цветы выгоднее выращивать в теплице. Продажа цветка зависит от цен на аукционах в Европе, сейчас эти цены очень низкие. Цветочное производство очень капиталоемкий процесс, поэтому государство пока нас не субсидирует. Что касается кредитов, то мы рады, когда нам краевой минсельхоз хотя бы ставку субсидирует», — говорит владелец теплиц.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники тепличного комплекса сажают цветы

Александр Погожев ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Рассада

Александр Погожев ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для выращивания цветов

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузчик в тепличном комплексе

В теплице цветы размножают вегетативным способом. Маточники цветка приобретались в Голландии, а теперь хризантемы выращивают из своего посадочного материала. Удобрения на предприятии применяют отечественного производства, а вот средства защиты импортные, которые в настоящий момент очень сильно подорожали, сетует производитель.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Работники тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Луковицы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Желтые тюльпаны

Александр Погожев ИА REGNUM Линия сортировки и упаковки тюльпанов

Александр Погожев ИА REGNUM Линия сортировки и упаковки тюльпанов

Александр Погожев ИА REGNUM Тюльпаны на линии сортировки и упаковки

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса упаковывает тюльпаны

Цветы распространяются по всей России, предприятие считается конкурентоспособным и не может на данный момент дать тот объем, который требуется, для этого нужно увеличивать площадь высадки растений — как минимум до 10 га. Цветок хризантемы очень востребован, на рынке 99,9% цветов представлено импортного производства, поэтому когда иностранный производитель окончательно покинет российский рынок, то местным производителям откроются новые возможности для развития, считают растениеводы.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка хризантем

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Учет готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Тюльпаны, готовые к отправке на рынок