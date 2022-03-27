В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошла встреча между петербургским СКА и московским «Спартаком». Матч второго раунда плей-офф КХЛ завершился победой СКА со счётом 2:1.
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Счёт на 8-й минуте открыл игрок «Спартака» Дмитрий Кугрышев. У СКА отличились Леонид Комаров на 26-й минуте и Никита Гусев на 44-й минуте.
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игроки команды «Спартак» Эмиль Петтерссон, Сергей Широков
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Игрок команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и игрок команды СКА Марат Хуснутдинов, вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко, игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек
Игрок команды «Спартак» Иван Дроздов и игрок команды СКА Антон Бурдасов
Валерий Брагин и игроки команды СКА
«Была самая важная игра серии. Серьезно готовились. Надо отдать должное сопернику, они создали нам много сложностей. Важно было их преодолеть с точки зрения подготовки к следующей серии. Благодарю «Спартак» за такую игру, за серию, здорово играли. Мы выполнили установку, пришлось постоянно вносить коррективы, быть гибкими», — рассказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды «Спартак» Тим Хеед
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе
«Хорошая тяжелая серия. Сегодня для нас она закончилась. Хочу одно сказать: мы не проиграли сопернику ни в характере, ни в спортивной злости — ни в чем не проиграли сегодня и в серии вообще. Проиграли только в хладнокровии при завершении своим моментов. Это приходит с опытом», — отметил главный тренер ХК «Спартак» Борис Миронов.
Игрок команды «Спартак» Семен Ручкин и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Игрок команды СКА Антон Бурдасов
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Лео Комаров
Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
СКА одержал четыре победы подряд и вышел в финал Западной конференции, где петербургскую команду ждет армейское дерби с ЦСКА.
Игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек и игрок команды СКА Эмиль Галимов
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и игроки команды СКА
Валерий Брагин и игроки команды СКА
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Главный тренер команды «Спартак» Борис Миронов и главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
СКА — «Спартак». Матч пятый — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 Кугрышев (Вишневский), 07:54
1:1 Лехтонен (Гусев, Бурдасов), 25:22 ГБ
2:1 Гусев (Фантенберг, Воробьев), 43:42
Статистика матча:
Броски: 55−49
Броски в створ: 28−26
Вбрасывания: 27−30
Блокированные броски: 12−14
Силовые приемы: 11−18
Время в атаке: 14:55−13:38
Штраф: 6−10
Главные судьи: 26. Оскирко Юрий, 42. Юдаков Сергей
Линейные судьи: 55. Шишло Дмитрий, 67. Чернышёв