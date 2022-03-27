В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошла встреча между петербургским СКА и московским «Спартаком». Матч второго раунда плей-офф КХЛ завершился победой СКА со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Счёт на 8-й минуте открыл игрок «Спартака» Дмитрий Кугрышев. У СКА отличились Леонид Комаров на 26-й минуте и Никита Гусев на 44-й минуте.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игроки команды «Спартак» Эмиль Петтерссон, Сергей Широков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и игрок команды СКА Марат Хуснутдинов, вратарь команды «Спартак» Оскар Данск

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко, игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Иван Дроздов и игрок команды СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики СКА на матче

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Брагин и игроки команды СКА

«Была самая важная игра серии. Серьезно готовились. Надо отдать должное сопернику, они создали нам много сложностей. Важно было их преодолеть с точки зрения подготовки к следующей серии. Благодарю «Спартак» за такую игру, за серию, здорово играли. Мы выполнили установку, пришлось постоянно вносить коррективы, быть гибкими», — рассказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды «Спартак» Тим Хеед

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики СКА на матче

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе

«Хорошая тяжелая серия. Сегодня для нас она закончилась. Хочу одно сказать: мы не проиграли сопернику ни в характере, ни в спортивной злости — ни в чем не проиграли сегодня и в серии вообще. Проиграли только в хладнокровии при завершении своим моментов. Это приходит с опытом», — отметил главный тренер ХК «Спартак» Борис Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Семен Ручкин и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Лео Комаров

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

СКА одержал четыре победы подряд и вышел в финал Западной конференции, где петербургскую команду ждет армейское дерби с ЦСКА.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и игроки команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Брагин и игроки команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Спартак» Борис Миронов и главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

СКА — «Спартак». Матч пятый — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Кугрышев (Вишневский), 07:54

1:1 Лехтонен (Гусев, Бурдасов), 25:22 ГБ

2:1 Гусев (Фантенберг, Воробьев), 43:42

Статистика матча:

Броски: 55−49

Броски в створ: 28−26

Вбрасывания: 27−30

Блокированные броски: 12−14

Силовые приемы: 11−18

Время в атаке: 14:55−13:38

Штраф: 6−10

Главные судьи: 26. Оскирко Юрий, 42. Юдаков Сергей

Линейные судьи: 55. Шишло Дмитрий, 67. Чернышёв