В России наблюдается рост цен на молочную продукцию. Производители молока связывают повышение стоимости с удорожанием логистики, упаковки и комплектующих. Несмотря на это, производители с оптимизмом смотрят на развитие молочного бизнеса в России и строят планы на развитие производства. В городе Невинномысске «Казьминский молочный комбинат» ежедневно принимает от 100 до 113 тонн сырого молока и выпускает 72—73 тонны готовой продукции. Основные поставки идут в федеральные сети. Также на каждой территории есть дистрибьюторы и локальные сети. География поставок продукции комбината начинается от соседних со Ставропольским краем республик и доходит до Москвы, Саратова, Пензы, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, поставляется в Краснодар и Крым.
Александр Погожев ИА REGNUM
«Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск
Работает завод всего на 80% от своих мощностей. Поэтому на предприятии видят перспективы роста и ведут модернизацию.
Изначально на заводе могли принимать до 100 тонн сырого молока, на данный момент завод уже может принимать 140 тонн и производит 100−110 тонн готовой продукции.
Александр Погожев ИА REGNUM
Прием сырого молока
Александр Погожев ИА REGNUM
Водитель молоковоза
Александр Погожев ИА REGNUM
Прием сырого молока
Александр Погожев ИА REGNUM
Прием сырого молока
Александр Погожев ИА REGNUM
Прием сырого молока
Александр Погожев ИА REGNUM
Прием сырого молока
Александр Погожев ИА REGNUM
«Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск
Александр Погожев ИА REGNUM
«Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник комбината моет емкость после приема сырого молока
По словам руководителя, комбинат на ближайшие 3−4 месяца упаковочным материалом обеспечен, также обеспечен запасными частями.
«Сейчас сыр «Голландский» будет поставляться еще в 1700 сетевых магазинов и сыр «Гауда» в 1100 магазинов федеральной сети», — говорит Денис Гарнага, коммерческий директор «Казьминского молочного комбината».
Александр Погожев ИА REGNUM
Денис Гарнага, коммерческий директор «Казьминского молочного комбината»
Александр Погожев ИА REGNUM
Санитарная обработка перед входом на производство
Александр Погожев ИА REGNUM
«Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск
Александр Погожев ИА REGNUM
«Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск
Александр Погожев ИА REGNUM
Технолог на «Казьминском молочном комбинате»
Кефир, ряженка, варенец, йогурт производятся термостатным способом. Смешивание и сквашивание происходит в емкостях, и как только происходит смешивание, еще жидкая масса разливается по бутылкам и стаканам. Сквашивание происходит естественно, в упакованной таре — это дает густоту консистенции. После розлива продукция перевозится в термостатные камеры. 70% оборудования на предприятии отечественного производства, часть российского оборудования имеет заграничные запчасти. Остальное оборудование полностью импортное.
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»
Александр Погожев ИА REGNUM
Термосклад для хранения продукции комбината
«В данный момент я не могу сказать, что санкции Запада на руку отечественному производителю. Но в ближайшем будущем мы полностью заменим все импортное и у нас будет все свое. На текущий момент идет удорожание логистики, упаковочных материалов, но мы это все преодолеем», — говорит Денис Гарнага.
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство сливочного масла на молочном комбинате
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий «Казьминского молочного комбината»
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство сливочного масла на молочном комбинате
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство сливочного масла на молочном комбинате
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство сливочного масла на молочном комбинате
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство творога на молочном комбинате
Александр Погожев ИА REGNUM
«Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск
Развивается предприятие не только за счет собственных средств, но пользуется и льготным кредитованием по государственным программам. Также завод пользуется льготами в налоговых и социальных органах. Благодаря поддержке предприятие за четыре года увеличило объем производства на 70%. Практически все оборудование было заменено на более мощное. На текущий момент на молочном комбинате 230 рабочих мест, и еще идет набор рабочих на вторую смену.