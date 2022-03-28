В России наблюдается рост цен на молочную продукцию. Производители молока связывают повышение стоимости с удорожанием логистики, упаковки и комплектующих. Несмотря на это, производители с оптимизмом смотрят на развитие молочного бизнеса в России и строят планы на развитие производства. В городе Невинномысске «Казьминский молочный комбинат» ежедневно принимает от 100 до 113 тонн сырого молока и выпускает 72—73 тонны готовой продукции. Основные поставки идут в федеральные сети. Также на каждой территории есть дистрибьюторы и локальные сети. География поставок продукции комбината начинается от соседних со Ставропольским краем республик и доходит до Москвы, Саратова, Пензы, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, поставляется в Краснодар и Крым.

Александр Погожев ИА REGNUM «Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск

Работает завод всего на 80% от своих мощностей. Поэтому на предприятии видят перспективы роста и ведут модернизацию.

Изначально на заводе могли принимать до 100 тонн сырого молока, на данный момент завод уже может принимать 140 тонн и производит 100−110 тонн готовой продукции.

Александр Погожев ИА REGNUM Прием сырого молока

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель молоковоза

Александр Погожев ИА REGNUM Прием сырого молока

Александр Погожев ИА REGNUM Прием сырого молока

Александр Погожев ИА REGNUM Прием сырого молока

Александр Погожев ИА REGNUM Прием сырого молока

Александр Погожев ИА REGNUM «Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM «Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник комбината моет емкость после приема сырого молока

По словам руководителя, комбинат на ближайшие 3−4 месяца упаковочным материалом обеспечен, также обеспечен запасными частями.

«Сейчас сыр «Голландский» будет поставляться еще в 1700 сетевых магазинов и сыр «Гауда» в 1100 магазинов федеральной сети», — говорит Денис Гарнага, коммерческий директор «Казьминского молочного комбината».

Александр Погожев ИА REGNUM Денис Гарнага, коммерческий директор «Казьминского молочного комбината»

Александр Погожев ИА REGNUM Санитарная обработка перед входом на производство

Александр Погожев ИА REGNUM «Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM «Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Технолог на «Казьминском молочном комбинате»

Кефир, ряженка, варенец, йогурт производятся термостатным способом. Смешивание и сквашивание происходит в емкостях, и как только происходит смешивание, еще жидкая масса разливается по бутылкам и стаканам. Сквашивание происходит естественно, в упакованной таре — это дает густоту консистенции. После розлива продукция перевозится в термостатные камеры. 70% оборудования на предприятии отечественного производства, часть российского оборудования имеет заграничные запчасти. Остальное оборудование полностью импортное.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия на «Казьминском молочном комбинате»

Александр Погожев ИА REGNUM Термосклад для хранения продукции комбината

«В данный момент я не могу сказать, что санкции Запада на руку отечественному производителю. Но в ближайшем будущем мы полностью заменим все импортное и у нас будет все свое. На текущий момент идет удорожание логистики, упаковочных материалов, но мы это все преодолеем», — говорит Денис Гарнага.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сливочного масла на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий «Казьминского молочного комбината»

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сливочного масла на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сливочного масла на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сливочного масла на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Производство творога на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM «Казьминский молочный комбинат» г. Невинномысск

Развивается предприятие не только за счет собственных средств, но пользуется и льготным кредитованием по государственным программам. Также завод пользуется льготами в налоговых и социальных органах. Благодаря поддержке предприятие за четыре года увеличило объем производства на 70%. Практически все оборудование было заменено на более мощное. На текущий момент на молочном комбинате 230 рабочих мест, и еще идет набор рабочих на вторую смену.

Александр Погожев ИА REGNUM Емкость для приготовления сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка сыра на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка сыра на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка сыра на молочном комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Хранение сыра на комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Хранение сыра на комбинате

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сыра на молочном комбинате