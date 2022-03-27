С начала марта наблюдается рост цен на бытовую химию для дома. Магазины проводят меньше промоакций, часть импортных товаров стали пропадать с витрины или отпускаться нормировано в одни руки. Ситуацию осложняют проблемы с логистикой и курс доллара, который ежедневно штормит.

Как отразились санкции Запада на химической отрасли в Ставропольском крае и стоит ли запасаться бытовой химией впрок, узнал корреспондент ИА REGNUM. На химическом заводе по производству лакокрасочной продукции и бытовой химии в городе Невинномысск — пять участков производства, компания выпускает уксусную кислоту, краски, растворители, мыло и автопарфюм. Начинали с производства 6 тонн продукции в месяц. Сейчас самый максимальный показатель ежемесячно доходит до 750 тонн

Александр Погожев ИА REGNUM Пусконаладочные работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия ждут, когда наполнятся резервуары для жидкого мыла на линии по розливу мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия ждут, когда наполнятся резервуары для жидкого мыла на линии по розливу мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Жидкое мыло для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Контроль качества

Александр Погожев ИА REGNUM Контроль качества

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

«В любой кризис наша компания росла. Я считаю, что в этот раз у нас есть шанс нарастить производство. Не только для нашей компании, но и для всего российского производства», — говорит Александр Туманов, генеральный директор ООО «Химпродукт».

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Туманов, генеральный директор ООО «Химпродукт»

Александр Погожев ИА REGNUM Лакокрасочный склад на предприятии ООО «Химпродукт»

Александр Погожев ИА REGNUM Склад продукции предприятия ООО «Химпродукт»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник на складе предприятия ООО «Химпродукт»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник на складе предприятия ООО «Химпродукт»

Александр Погожев ИА REGNUM Территория предприятия ООО «Химпродукт»

Компания работает на территории СНГ: продукция реализуется в Азербайджане, Армении, Грузии. Продукция также отправляется и по России: в Воронеж, Москву, Астрахань и города Сибири. В общей сложности в России компанию представляют более 10 тысяч разных сетевых магазинов.

«Бытовая химия, производство которой мы сейчас организовали, я думаю, наберет обороты и будет опережать все остальные участки. 2 года назад мы начали производить антисептики, во время начала пандемии. Потом пришла идея выпускать косметические средства. В ноябре 2021 года сделали первый запуск линии производства. В линейке сейчас мыло для рук, крем-мыло. Сейчас в разработке гель для душа, шампунь», — говорит Александр Туманов.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка готовой продукции в полиэтилен

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка готовой продукции в полиэтилен

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Финальный этап

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Финальный этап

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Розлив во флаконы

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Розлив во флаконы

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Упаковка в полиэтилен

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Готовая продукция

Компания уже давно покупает российское оборудование. 15 лет его просто не было. Сейчас любую линию можно купить. Мы не нуждаемся в этом.

«Я думаю, что зависимость от иностранных производителей с каждым месяцем будет снижаться. На данный момент много рецептур было под европейское сырье. Но я думаю, что рано или поздно появятся российские производители сырья, их не хватает в данный момент. Зависимость от импорта уйдет сама по себе», — говорит Александр Туманов.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия меняют ленту с этикеткой на линии по розливу мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия меняют ленту с этикеткой на линии по розливу мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Заправка ленты с этикеткой и наладка линии по розливу мыла для рук

Александр Погожев ИА REGNUM Настройка электроники

Александр Погожев ИА REGNUM Пусконаладочные работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия проверяют дозаторы к флаконам для жидкого мыла на линии по розливу мыла для рук

Так же есть другие проблемы, которые надо быстро решать без промедлений.

«Пневматика у нас импортная. Сырье покупаем за доллары, причем сейчас счет выставляют в долларах на день оплаты по курсу ЦБ. Дозаторы у нас импортные их пока никто в России не производит. Линию по производству жидкого мыла мы запустили в декабре прошлого года. Сейчас за день мы можем производить 15−20 тонн мыла», — говорит Ильин Виктор, начальник производства.

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция компании

В компании постепенно докомплектовываются. Сейчас проводят опросы, что нужно потребителю, чтобы удовлетворить запросы общества.