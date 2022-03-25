Жители Москвы почтили память жертв натовских бомбардировок Югославии. 24 марта, в 23 годовщину трагедии, сотни людей принесли к посольству Сербии в Москве цветы и детские игрушки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Те жёстокие удары унесли жизни взрослых и детей. «Помним, скорбим, «Мы не простим», «Россия и Сербия — братья навсегда», «Мы помним, мы не простим» — написано на самодельных плакатах, расположенных среди живых цветов, свечей, флагов и детских игрушек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Посольства Сербии в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Напомним, в 1999 году силы НАТО совершили военную агрессию против Югославии. Столица Югославии Белград и другие города Сербии подверглись бомбардировкам — бомбы падали на промышленные предприятия, жилые кварталы, военные объекты. За время военных действий самолёты НАТО совершили 35 219 боевых вылетов, применив против сербов 23 000 бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. Агрессия продолжалась 78 дней, за это время погибло 2500 мирных жителей.