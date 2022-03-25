В Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Карпухине, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии приняли участие боевые товарищи, ветераны подразделений спецназа Управления «А» КГБ СССР и ФСБ России.

Мемориальную доску с портретом Героя Советского Союза генерал-майора Виктора Федоровича Карпухина установили на стене дома № 9 в Померанцевом переулке.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Встреча боевых товарищей

С приветственной речью к собравшимся обратился преемник Виктора Карпухина на посту командира группы Альфа в период 1991—1992 гг., полковник Михаил Головатов:

«Сегодня памятный день. Мы вспоминаем человека, прожившего полную и яркую жизнь. Он пришел в подразделение (группа Альфа) во втором наборе. Операции, которые проводились под его руководством, сегодня относятся к уникальным операциям войск спецназа, вошедшим в историю не только России, но и общемировой антитеррористической деятельности. Давайте в день его смерти вспомним этого человека и отдадим ему дань памяти».

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Преемник Виктора Федоровича Карпухина на посту командира группы «Альфа» Михаил Васильевич Головатов

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Церемонию торжественного открытия памятника посетил Глава управы района Хамовники Максим Дерюгин. Он обратился к собравшимся, отметив важность сохранения исторического наследия.

«В эти непростые времена нам вдвойне приятно, что в нашем районе, в центре столицы, появилась такая памятная доска. Нужно помнить героев! Без этой памяти, без сохранения истории нас не будет».

Василий Иванов ИА REGNUM Глава управы района Хамовники Максим Дерюгин

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев

На праздничную встречу по случаю установки мемориальной доски приехал Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев.

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев

Он подчеркнул самоотверженность Виктора Карпухина, служившего Отечеству всю свою сознательную жизнь.

«Он никогда не хотел быть в обозе. Всегда рвался на первые роли… Самое тяжелое, что выпало на его долю, уже командира группы «Альфа», — это события 1991-го года. После августа никто не стал слушать его объяснения, его просто уволили и все. Именно это решение тогдашнего высшего эшелона власти подорвало его здоровье, но он не прекращал свою деятельность по поддержке ветеранов спецподразделений. Мы, альфовцы, всегда будем его чтить! Сегодняшнее открытие мемориальной доски — это большое событие!»

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев

По поручению командующего 40-й армии Бориса Громова выразить уважение и благодарность от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на мероприятие приехал полковник Геннадий Шорохов.

Как вспоминал Геннадий Михайлович, «мы с ним вместе работали в «Боевом братстве».Он занимался вопросами международного сотрудничества и вел переговоры о вступлении нашей организации во Всемирную Федерацию ветеранов. И тогда в Минске, накануне его смерти, мы сидели за одним столом. Он пользовался огромным авторитетом у своих сослуживцев. Мы всегда прислушивались к его мнению. На его похоронах я пообещал, что его дело будет продолжено, и спустя два года мы вступили во Всемирную Федерацию ветеранов. Я горжусь тем, что мне довелось работать с этим прекрасным человеком. Мы всегда будем его помнить!»

Василий Иванов ИА REGNUM Полковник Геннадий Михайлович Шорохов

Герой России Сергей Лысюк, участвовавший в совместной спецоперации «Альфы» и «Витязя» по освобождению заложников из сухумского следственного изолятора в 1990 г., вспомнил общую с Виктором Карпухиным боевую судьбу:

«Тогда никто не хотел на себя брать ответственность. Так вышло, что, когда нужно было принимать решение, вдруг исчез прокурор, а представители МВД и КГБ со стороны Абхазии и Грузии включили заднюю. Тогда Виктор Федорович сказал, что мы выйдем на спецсвязь с председателем КГБ. В ходе разговора из центра поступило указание действовать на свое усмотрение. Мы вышли из кабинета, подошли к председателям КГБ Грузии и Абхазии и Виктор Федорович сказал, что получен приказ на штурм. Он взял на себя ответственность без оглядки. С тех пор и началась дружба между «Альфой» и «Витязем». К сожалению, у нас, бывает, разбрасываются людьми, которые способны выполнять сложные боевые задачи. Иногда они даже попадают в забвение. Пусть установка этой мемориальной доски станет символом всех этих людей, чтобы их ценили и помнили».

Василий Иванов ИА REGNUM Герой России Сергей Иванович Лысюк

Дань памяти и уважения также выразил генерал-лейтенант Анатолий Маликов:

«Мне очень приятно присутствовать здесь сегодня. Я рад видеть здесь семью Виктора Федоровича. В свете сегодняшних событий я могу сказать, что мне не страшно за Россию. Мы едины, и сегодня наше единство вновь укрепилось благодаря герою Виктору Федоровичу Карпухину. Пусть герои наших дней также будут с честью исполнять свой долг, и нам не будет страшно!»

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-лейтенант Анатолий Анатольевич Маликов

Президент благотворительного фонда «Ветераны контрразведки» Павел Рудов прокомментировал событие следующими словами:

«Установка (открытие) мемориальной доски герою СССР генерал-майору Виктору Федоровичу Карпухину является знаковым и важным событием в жизни нашего народа. В это сложное время, когда Россия нуждается в самоотверженных людях для защиты своих интересов, особенно остро ощущается необходимость сохранения памяти о героях, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству. Прошло 19 лет как ушел из жизни Виктор Федорович, но его боевые товарищи помнят и чтут его бескомпромиссную отвагу, ратные и гражданские заслуги. Примечательно, что Карпухин В. Ф. родился на западе Украины. Хочется верить, что истинные герои и патриоты России еще родятся в разных частях света и, продолжая славные героические традиции, будут без остатка верно служить делу процветания нашей страны».

Василий Иванов ИА REGNUM Президент фонда «Ветераны контрразведки» Павел Николаевич Рудов

Сергей Голов сравнил Виктора Карпухина с горьковским Данко:

«Он отдал людям все, чтобы спасти человечество».

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Александрович Голов

Дочь Виктора Федоровича Карпухина Ирина искренне поблагодарила всех пришедших на сегодняшнее торжество:

«Мы сделали очень большое дело, и вся наша семья испытывает большую гордость! Здесь сегодня и моя сестра, и мой муж, и наши дети».

Василий Иванов ИА REGNUM Ирина, дочь Виктора Федоровича Карпухина

Виктор Федорович Карпухин — Герой Советского Союза, генерал-майор КГБ СССР, командир группы «А» в период 1988—1991 гг. С 1974 г. он приступил к тренировкам первого состава только что созданной «Альфы» в качестве специалиста по боевым машинам.

С 1979 г. был принят на службу в ряды «Альфы», в которой прослужил 12 лет, пройдя путь от заместителя отделения до командира Группы.

В его послужном списке отмечено участие в важнейших операциях, проводимых советским спецназом. Среди них — штурм дворца «Тадж-Бек» в Афганистане, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, освобождение захваченных террористами детей в Орджоникидзе, освобождение заложников из сухумского изолятора и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Знаковым событием является его отказ штурмовать Белый дом в августе 1991 г. Вспоминая те события, сам Карпухин в одном из интервью сказал:

«Это была бы бойня, кровавое месиво. Я отказался, потому что безвинных людей убивать не могу».

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие мемориальной доски в память о генерал-майоре Викторе Федоровиче Карпухине

После своего увольнения руководил службой безопасности президента Казахстана. Затем работал во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», занимаясь проектами налаживания международных связей со Всемирной Федерацией ветеранов.

Скончался 24 марта 2003 г. от ишемической болезни сердца в возрасте 55 лет.