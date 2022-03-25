В Карачаево-Черкесии в городе Усть-Джегуте 82-летняя Фаризат Урусова связала более 100 пар пуховых носков для отправки российским солдатам на фронт.

Денис Абрамов ИА REGNUM Фаризат Урусова

Денис Абрамов ИА REGNUM Усть-Джегут, Карачаево-Черкесия

Увидев по телевизору, что в Донбассе холодно и идёт снег, бабушка Фаризат решила помочь солдатам и связать для них тёплые пуховые носки.

Денис Абрамов ИА REGNUM Фаризат Урусова вяжет тёплые носки участникам спецоперации на Украине

Денис Абрамов ИА REGNUM Фаризат Урусова вяжет тёплые носки участникам спецоперации на Украине

Денис Абрамов ИА REGNUM Внучка Фаризат во всём помогает бабушке

Денис Абрамов ИА REGNUM Носки для солдат

В Карачаево-Черкесии очень развито овцеводство, поэтому с превосходной и качественной шерстью проблем нет.

Денис Абрамов ИА REGNUM Отец Фаризат ветеран Великой Отечественной войны

Денис Абрамов ИА REGNUM Фаризат Урусова с носками для участников спецоперации на Украине

Денис Абрамов ИА REGNUM Передача носков ветеранской организации

Денис Абрамов ИА REGNUM Передача носков ветеранской организации

Носки Фаризат передала местной ветеранской организации, которая и отправит их на передовую, в зону проведения специальной военной операции на Украине.