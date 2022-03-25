С теплом и любовью: бабушка из Карачаево-Черкесии вяжет солдатам носки
25 марта 2022
В Карачаево-Черкесии в городе Усть-Джегуте 82-летняя Фаризат Урусова связала более 100 пар пуховых носков для отправки российским солдатам на фронт.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фаризат Урусова
Денис Абрамов ИА REGNUM
Усть-Джегут, Карачаево-Черкесия
Увидев по телевизору, что в Донбассе холодно и идёт снег, бабушка Фаризат решила помочь солдатам и связать для них тёплые пуховые носки.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фаризат Урусова вяжет тёплые носки участникам спецоперации на Украине
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фаризат Урусова вяжет тёплые носки участникам спецоперации на Украине
Денис Абрамов ИА REGNUM
Внучка Фаризат во всём помогает бабушке
Денис Абрамов ИА REGNUM
Носки для солдат
В Карачаево-Черкесии очень развито овцеводство, поэтому с превосходной и качественной шерстью проблем нет.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Отец Фаризат ветеран Великой Отечественной войны
Денис Абрамов ИА REGNUM
Фаризат Урусова с носками для участников спецоперации на Украине
Денис Абрамов ИА REGNUM
Передача носков ветеранской организации
Денис Абрамов ИА REGNUM
Передача носков ветеранской организации
Носки Фаризат передала местной ветеранской организации, которая и отправит их на передовую, в зону проведения специальной военной операции на Украине.