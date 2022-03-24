Весенний Санкт-Петербург

Все прошедшие дни жителей Санкт-Петербурга радует аномально тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

По данным центра «Фобос», 24 марта Санкт-Петербург окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, а во второй половине дня север региона затронет и холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха +5… +7 °, по области +3… +8 °. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий собор в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина на велосипеде на Троицкому мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина на пробежке на Троицкому мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки прогуливаются по набережной Лебяжьей канавки

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные на набережной реки Фонтанки

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина на велосипеде

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на улице Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на улице Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на улице Пестеля

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на улице Пестеля

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД-мост в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на автобусной остановке

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане гуляют по Свердловской набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане гуляют по Свердловской набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Арсенальная набережная

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный мост

Дарья Драй ИА REGNUM Петровская набережная

Дарья Драй ИА REGNUM Петровская набережная