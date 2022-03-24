Весенний Санкт-Петербург
24 марта 2022
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Все прошедшие дни жителей Санкт-Петербурга радует аномально тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы.
Дарья Драй ИА REGNUM
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
По данным центра «Фобос», 24 марта Санкт-Петербург окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, а во второй половине дня север региона затронет и холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег.
Температура воздуха +5… +7 °, по области +3… +8 °. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид на Санкт-Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид на Санкт-Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид на Санкт-Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина на велосипеде на Троицкому мосту
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина на пробежке на Троицкому мосту
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки прогуливаются по набережной Лебяжьей канавки
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Влюбленные в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Влюбленные на набережной реки Фонтанки
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина на велосипеде
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на улице Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Жилые дома в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Улица Санкт-Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на улице Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на улице Пестеля
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на улице Пестеля
Дарья Драй ИА REGNUM
Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
ЗСД-мост в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на автобусной остановке
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане гуляют по Свердловской набережной
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане гуляют по Свердловской набережной
Дарья Драй ИА REGNUM
Арсенальная набережная
Дарья Драй ИА REGNUM
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Литейный мост
Дарья Драй ИА REGNUM
Петровская набережная
Дарья Драй ИА REGNUM
Петровская набережная
Дарья Драй ИА REGNUM
Весенний Санкт-Петербург