Жители Севастополя, военнослужащие Черноморского флота торжественно простились с заместителем командующего ЧФ РФ Андреем Палием, погибшим в бою за Мариуполь. Церемония прощания состоялась 23 марта в театре Черноморского флота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Проститься с Андреем Палием пришли сотни людей — прежде всего, его сослуживцы, военные моряки, и, конечно, — простые жители Севастополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Заместителя командующего Черноморским флотом в последний путь проводили со всеми воинскими почестями.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

О гибели замкомандующего ЧФ РФ, капитана первого ранга Андрея Палия стало известно 20 марта.

«В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни — защищать Родину и погиб за наше мирное будущее. В 1993-м он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем… Он был очень открытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку», — откликнулся на гибель Палия губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Андрей Николаевич Палий родился 13 февраля 1971 года в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности «социальный психолог». В марте 1993 года отказался присягать на верность Украине и остался в российской армии. Служил на Северном флоте. На Черноморский флот он вернулся в 2004 году. Участвовал в дальних морских походах, принимал участие в действиях России по защите Сирии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония прощания с Андреем Палием